Dead by Daylight accueille Five Nights at Freddy’s et The Witcher dans le cadre de son 9e anniversaire

Fans de Dead by Daylight, réjouissez-vous! Après neuf ans, le Brouillard est plus épais que jamais et la faim de l’Entité ne connaît toujours pas de limites. Célébrant avec style, Dead by Daylight a pris la scène d’assaut vendredi, partageant sa vision de l’année à venir avec les nombreux fans présents au salon PAX East. Parmi les principales annonces, soulignons de nouveaux détails sur Five Nights at Freddy’s en tant que chapitre anniversaire de cette année, un premier aperçu de la collection The Witcher disponible bientôt, une mise à jour majeure concernant l’importance accordée par l’équipe à la qualité de vie, et une nouvelle vie aux histoires « dont vous êtes le héros”.

Five Nights at Freddy’s x Dead by Daylight

Enrichissant une liste déjà impressionnante d’icônes de l’horreur du passé et du présent, issues du cinéma et des jeux vidéo, Dead by Daylight a révélé que Springtrap de Five Nights at Freddy’s sera le tout nouveau tueur du jeu.

L’ajout de cette franchise populaire de longue date marque un moment emblématique pour le jeu multijoueur asymétrique. En effet, Five Nights at Freddy’s s’est avéré être la franchise la plus demandée dans l’histoire de Dead by Daylight. De plus, l’inclusion de Springtrap ajoute un caractère unique à la collaboration, puisqu’il s’agit de la première fois que le personnage sera jouable dans un jeu.

Bien que de nombreux détails restent secrets jusqu’à la prochaine diffusion en direct officielle de Dead by Daylight sur Five Nights at Freddy’s, l’équipe a pu mettre la foule en appétit grâce à un avant-goût de ce qui attend les joueurs. Dans le cadre de la collection du chapitre, une tenue Légendaire Springtrap sera disponible pour leur permettre d’incarner la version « Lapin jaune » du personnage, interprété par Matthew Lillard dans l’adaptation de Blumhouse. Il a également été révélé que M. Lillard avait prêté son image et enregistré des dialogues originaux pour la tenue. Le chapitre comprendra également une nouvelle carte, le Freddy Fazbear’s Pizza, remplie d’easter eggs et de surprises à découvrir pour les fans.

Accueillez le Loup blanc

Quand on parle du royaume des jeux vidéo de fantasy, on serait bien en peine de trouver un monde et des personnages qui touchent autant le cœur des joueurs que ceux de The Witcher.

Maintenant, avec la récente annonce de la collection The Witcher pour Dead by Daylight, les fans pourront pénétrer dans le Brouillard en portant les tenues inspirées des héros emblématiques du jeu, dont le Sorceleur en personne, Geralt de Riv.

La collection The Witcher comprend aussi des tenues Très rares pour Yennefer, Ciri, Triss et Eredin.

La collection The Witcher de Dead by Daylight sera disponible à partir du 3 juin.

Boulet Brothers

Après l’épisode de Dragula de l’an dernier sur le thème de Dead by Daylight, les Boulet Brothers recevront aussi leur propre collection dans le jeu. Celle-ci proposera deux ensembles, soit la tenue Guerrière de l’hiver pour la Chasseuse et la tenue Artiste Boulet Brothers pour l’Artiste, qui s’inspire des Boulet Brothers eux-mêmes.

La collection Boulet Brothers sera disponible à partir du 8 juillet.

Qualité de vie

Les fans de longue date de Dead by Daylight ont également eu le plaisir de découvrir l’engagement renouvelé de l’équipe envers les mises à jour de la qualité de vie, initiées plus tôt en 2025 et qui se dérouleront tout au long de l’année et au-delà.

Plus tôt cette année, Dead by Daylight avait annoncé l’ajournement d’environs 3 semaines de plusieurs sorties de contenus prévues en 2025, pour que l’équipe puisse se concentrer uniquement sur les résolutions de bogues et les mises à jour afin de répondre aux rétroactions de la communauté, et pour améliorer l’expérience générale du jeu.

Tout, depuis de nouveaux réglages gamma à une série de mises à jour visant à prévenir les failles, en passant par une refonte totale des Archives, était inclus dans la première partie de l’initiative qui prendra fin en juin. Dans les mois suivants, l’équipe se concentrera sur les mises à jour permettant aux joueurs d’ajouter davantage de spectateurs à leurs parties personnalisées, et même de disputer des parties pendant qu’ils attendent pour des événements. Un rééquilibrage du fonctionnement des cartes et des objets clés, une refonte du MMR du jeu, de nouvelles mesures anti-triche et des mesures pour réduire le camping, le slugging et le tunneling durant les Épreuves sont également au programme pour cette période. ​

Choisissez votre propre chapitre

Lors d’une annonce surprise, le directeur créatif Dave Richard a révélé que pour la première fois dans l’histoire de Dead by Daylight, l’équipe élaborera un chapitre entièrement basé sur les décisions de sa communauté.

Avec une sortie planifiée dans le courant 2026, ce chapitre original proposera un tueur et un survivant dont les allures, les histoires et les gameplays respectifs seront décidés par les joueurs grâce à une très large série de choix, présentés dans un format narratif, qui feront l’objet de votes.

Fidèle au style Choisissez votre propre aventure, chaque choix générera une nouvelle série d’options au fil de l’évolution des personnages, et les joueurs disposeront même d’une mécanique astucieuse « Changez votre destinée » pour effectuer des corrections. L’activation se déroulera pendant tout le cycle de préproduction et de production du nouveau chapitre.