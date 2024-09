Dead Island 2: Ultimate Edition sera disponible le 22 octobre

Partager Facebook

Dans cette édition, en plus du jeu de base complet Dead Island 2, les joueurs recevront également les deux extensions, Haus et SoLA, de nombreux cosmétiques et armes (dont le tout nouveau pack d’armes Kingdom Come: Deliverance II), ainsi que :

Le pack Souvenirs de Banoi

Le pack Golden Weapons

Le pack Pulp Weapons

Le pack Red’s Demise

Les six packs de skin Slayer’s Premium

Le contenu du Patch 6, développé par Fishlabs en collaboration avec Dambuster Studios, sera gratuit pour tous ceux possédant déjà une copie du jeu. Il introduira « Neighborhood Watch », un tout nouveau mode horde coopératif, qui opposera les joueurs à des vagues incessantes de zombies.

Incarnez un nouveau trio de survivants de l’université, membres des Bobcats, et défendez votre fraternité contre des vagues de morts-vivants en utilisant, pour la première fois, de nouvelles compétences, armes et pièges.

Avec l’ajout du New Game Plus, les fans peuvent désormais replonger au cœur de HELL-A, armés de leurs personnages et armes préférés ainsi que d’une toute nouvelle série de défis et de récompenses. Ils pourront également trouver un emplacement de compétence supplémentaire, ainsi qu’un plafond de niveau plus élevé.