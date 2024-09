REMNANT II reçoit son troisième et dernier DLC « THE DARK HORIZON »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans The Dark Horizon, le dernier DLC pour REMNANT II, les joueurs retourneront sur N’Erud, où ils découvriront une section du vaisseau mystérieusement préservée, où des cultures extraterrestres sont entretenues par une armée de robots afin de nourrir des habitants depuis longtemps disparus. Corrompues par les ravages du temps, des IA rebelles et des créations mécaniques menacent les nomades pendant qu’ils cherchent à percer les secrets de l’entité cosmique qui domine ce paysage. Dans cette nouvelle intrigue, les joueurs devront percer les secrets du monde fantomatique de N’Erud, où ils découvriront de nouveaux donjons, un système de déplacement par drone inédit, obtiendront de l’équipement puissant et un nouvel archétype : le Garde. Ils rencontreront des alliés inattendus et affronteront de nouvelles menaces sur le chemin qui les mènera à l’entité colossale qui surveille N’Erud !

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur les caractéristiques de The Dark Horizon :

Une intrigue, des donjons et une nouvelle zone dans le monde de N’Erud : Plongez dans les profondeurs de N’Erud et embarquez pour une toute nouvelle intrigue où les joueurs découvriront un endroit mystérieux préservé des affres du temps, à la recherche des secrets sur l’entité colossale qui domine l’horizon. Nouveau système de déplacement par drone : Dans ce nouvel environnement, les joueurs découvriront un nouveau système de déplacement par drone qui leur permettra de parcourir le monde et lever le voile sur les origines de la présence menaçante qui pèse sur eux. Avec ce système, les joueurs ont la possibilité de choisir quelles parties du monde ils souhaitent explorer et même la manière dont ils veulent affronter le nouveau boss de monde.

Plongez dans les profondeurs de N’Erud et embarquez pour une toute nouvelle intrigue où les joueurs découvriront un endroit mystérieux préservé des affres du temps, à la recherche des secrets sur l’entité colossale qui domine l’horizon. Un nouvel archétype – le garde : Complémentaire de n’importe quel style de jeu, le garde peut toujours compter sur son arme secrète : un drone entièrement automatisé qui le protège, le soigne et attaque même les ennemis. Le compagnon idéal sur le champ de bataille. Plus de détails sur cet archétype seront révélés dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine !

Complémentaire de n’importe quel style de jeu, le garde peut toujours compter sur son arme secrète : un drone entièrement automatisé qui le protège, le soigne et attaque même les ennemis. Le compagnon idéal sur le champ de bataille. Plus de détails sur cet archétype seront révélés dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine ! De nombreux objets et des armes puissantes enrichissant le gameplay : Équipez votre nomade pour survivre à une version encore plus mortelle de N’Erud en choisissant parmi une multitude de nouveaux modificateurs et armes, ainsi que d’autres objets tels que des amulettes et des anneaux.

Équipez votre nomade pour survivre à une version encore plus mortelle de N’Erud en choisissant parmi une multitude de nouveaux modificateurs et armes, ainsi que d’autres objets tels que des amulettes et des anneaux. De nouveaux boss, personnages et terrifiantes créatures : Des menaces d’origine inconnue émergent d’une civilisation éteinte depuis la nuit des temps, avec des IA rebelles et des créations mécaniques tapies dans chaque recoin, offrant de nouveaux défis à tous les joueurs.

Accompagnant la sortie du dernier DLC le 24 septembre, une mise à jour majeure gratuite sur toutes les plateformes ajoutera un tout nouveau mode, le Boss rush, ainsi que de nombreuses améliorations du confort de jeu. Le Boss rush est un mode de jeu inédit où les joueurs pourront se plonger directement dans l’action en affrontant les boss du jeu.

Pour accéder à ce mode, rien de plus simple : les joueurs peuvent se rendre à la Pierre-Monde du Service 13 et sélectionner Boss rush (comme pour sélectionner le mode Campagne ou Aventure). Ils pourront alors choisir leur difficulté et lancer leur run.

En plus du nouveau mode de jeu, avec la mise à jour gratuite, les joueurs pourront profiter d’une nouvelle fonctionnalité : les prismes. Ces ajouts au système des fragments revisité peuvent monter en niveau pour accorder des bonus de statistiques additionnels.