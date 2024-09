L’épilogue réinventé de Persona 3 Reload : Épisode Aigis -The Answer- est disponible

Partager Facebook

Ajouté au jeu principal il y a 16 ans lors de la sortie de Persona 3 FES, l’Épisode Aigis -The Answer (connu sous le nom de « The Answer » en Amérique du Nord) est un DLC d’épilogue majeur qui prolonge l’histoire de Persona 3 Reload. Explorez une version améliorée du dernier chapitre avec 30 heures de jeu en plus, des graphismes dernier cri, toutes les fonctions d’un jeu moderne, des animations et une interface utilisateur repensées ainsi qu’une bande-son réarrangée.

Dans l’Épisode Aigis -The Answer, après avoir percé les mystères de l’Heure sombre, livré des combats épiques un peu partout dans Tartare, sans oublier tous les événements mémorables de Persona 3 Reload, les membres de la S.E.E.S. se retrouvent piégés dans une journée sans fin, celle du 31 mars. Voyagez à travers l’Abysse du temps dans la peau d’Aigis, relevez de nouveaux défis et découvrez la cause de cet étrange destin ainsi que la vérité concernant les événements de cette journée…

Et en exclusivité pour cette version de l’épilogue de Persona 3 Reload, vivez le grand retour d’un personnage adulé des fans et des musiques emblématiques de Persona 5 Royal lors d’un combat de défi de boss.

Persona 3 Reload : pass d’extension inclut l’Épisode Aigis -The Answer, l’ensemble musique & costumes de velours et les ensembles musique Persona 5 Royal (Extra) et Persona 4 Golden (Extra) Le pass d’extension est disponible sans frais supplémentaires pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate jusqu’au 31 janvier 2025.