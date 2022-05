Dead Space, le classique du survival horror de retour le 27 janvier 2023

Partager Facebook

Dead Space est un remake du classique du survival horror de science-fiction intégralement remanié grâce au moteur de jeu Frostbite™. Fidèle à la vision du jeu original, le remake offre un audio amélioré et des graphismes soignés et saisissants qui ont été imaginés pour donner au joueur un nouveau niveau d’immersion et de qualité.« Développer ce remake a été très amusant pour nous chez Motive, car nous sommes de véritables fans de la franchise et nous voulons traiter le jeu avec le respect qu’il mérite. Et c’est tout aussi excitant de voir les réactions des joueurs alors que nous les emmenons dans l’aventure du développement avec nous » a déclaré Philippe Ducharme, producteur principal de Dead Space. « Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre l’étape de l’alpha et nous sommes heureux de vous annoncer que le jeu sortira en janvier de l’année prochaine. Nous avons hâte que les joueurs, les anciens comme les nouveaux, voient dans quelle mesure l’expérience de jeu d’origine a été améliorée pour être tout aussi marquante pour cette génération. »

Dans Dead Space, vous incarnez Isaac Clarke, un ingénieur ordinaire en mission pour réparer un gigantesque vaisseau minier, l’USG Ishimura. Mais à bord de l’Ishimura, un cauchemar vivant vous attend. L’équipage du vaisseau a été abattu et infecté, et la petite amie d’Isaac, Nicole, est portée disparue. Seul et piégé, avec pour uniques armes ses outils et compétences d’ingénieur, Isaac doit se battre pour survivre, non seulement contre des monstres terrifiants appelés des Nécromorphes, mais aussi contre lui-même à mesure que sa lucidité diminue.

Lors du livestream Dead Space, l’équipe de Motive a dévoilé un premier aperçu de l’évolution des graphismes du remake et des améliorations par rapport au jeu original avec des accessoires en jeu, outils, environnements et bien plus qui ont été remaniés pour être saisissants et adapter les détails aux prochaines générations de consoles et PC. Par ailleurs, en combinant des améliorations comme l’éclairage dynamique volumétrique avec des effets visuels atmosphériques et environnementaux rendus en Full-HDR, Dead Space permet aux joueurs de traverser les couloirs sombres et les endroits terrifiants de l’USG Ishimura avec un niveau d’immersion jamais vu dans la franchise.

Isaac survivra-t-il assez longtemps pour percer l’effroyable mystère de ce qui est arrivé à cet équipage massacré et au vaisseau, ou se perdra-t-il à jamais dans le vide glacial de l’espace ? Découvrez-le à la sortie mondiale officielle de Dead Space le 27 janvier 2023 sur PlayStationⓇ5, Xbox Series X|S et PC.