David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Ce feel good movie, à la fois drôle et touchant, est tiré de l’histoire vraie de David Caumette, agriculteur qui a sauvé sa ferme de la faillite en se diversifiant de manière originale, soit en montant un spectacle cabaret où défilent de surprenants artistes. Les dialogues, le rythme, une galerie de personnages attachants et tendres malgré une façade de rudesse, constituent autant d’atouts pour cette comédie inclusive et remplie de bienveillance. Les différents membres de la troupe ont tous une profondeur inattendue comme le vendeur de bricolage, sosie de Dalida. Du reste, les fans de la chanteuse seront enchantés de la bande-son qui permet notamment de réentendre des titres comme « Laissez-moi danser ». Si le film par son thème évoque « Petit paysan » et « Au nom de la terre », par son ton, il se rapproche plutôt des émissions « L’amour est dans le pré » et de « La France a un incroyable talent ». Un film positif et plein d’espoir qui donne la patate !

Les folies fermières

Un film de Jean-Pierre Améris

Avec Alban Ibanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

Distributeur : Pathé Films

Durée : 1h49

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 10 ans

Date de sortie : mercredi 11 mai 2022