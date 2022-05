MultiVersus : nouveau trailer, bêta ouverte et nouveaux personnages

Partager Facebook

Warner Bros. Games a publié un nouveau trailer de MultiVersus révélant le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes), Le Géant de Fer (Le Géant de Fer) et Véra (Scooby-Doo). Ils rejoindront tous la liste en constante évolution de MultiVersus, le tout nouveau jeu vidéo de combat de plateforme gratuit en développement chez Player First Games. Le trailer présente un affrontement épique entre les personnages et une foule de héros et de personnalités, de Batman (DC) à Sammy (Scooby-Doo) en passant par Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones), et plus encore.

La Bêta Ouverte de MultiVersus arrivera en juillet 2022.

Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur MultiVersus pour avoir une chance de participer à l’Alpha privée qui se déroulera du 19 mai au 27 mai. Veuillez noter que l’inscription ne garantit pas la participation, les places étant limitées. L’Alpha privée comprendra 15 personnages jouables, dont Taz et Véra ; sept cartes différentes, dont la Batcave (DC), l’Arbre-Maison (Adventure Time) et le Manoir Hanté de Scooby-Doo (Scooby-Doo) ; et la possibilité pour les joueurs de tester le mode coopératif en équipe 2 contre 2, les matchs en 1 contre 1, le mode free-for-all à 4 joueurs et le Labo (mode entraînement).

​MultiVersus est un tout nouveau jeu vidéo de combat de plateforme gratuit qui proposera plusieurs modes en ligne, dont un format 2 contre 2 en équipe et un casting de personnages emblématiques dont Batman, Superman, Wonder Woman et Harley Quinn (DC) ; Sammy et Véra (Scooby-Doo) ; Bugs Bunny et le Diable de Tasmanie alias Taz (Looney Tunes) ; Arya Stark (Game of Thrones) ; Tom et Jerry ; Jake le chien et Finn l’humain (Adventure Time) ; Steven Universe et Grenat (Steven Universe) ; Le Géant de Fer (Le Géant de Fer), une créature originale extraordinaire nommée Chien-Renne, et bien d’autres à venir. Le jeu sortira dans le monde entier en 2022 sur consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.