DEAD SPACE Remake, le retour d’un classique de la Science-fiction et de l’horreur

Une expérience réinventée grâce au moteur Frostbite de nouvelle génération, dans laquelle les joueurs découvriront une histoire, des personnages et une jouabilité améliorés, ainsi que des graphismes et sons époustouflants uniquement sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC

Dead Space est développé exclusivement sur consoles de nouvelle génération et PC, pour un degré d’horreur et d’immersion sans précédent grâce à des graphismes, sons et commandes optimisés par le moteur de jeu Frostbite™. Les fans découvriront une histoire, des personnages et des mécaniques de jeu améliorés en tentant de survivre au cauchemar vivant du brise-surface USG Ishimura, tout en perçant le mystère lié à la disparition de son équipage.

« La franchise Dead Space a eu un énorme impact sur le genre survival horror lorsqu’elle est apparue il y a 12 ans, et je suis venu chez Motive d’abord en tant que fan, désireux de travailler sur ce jeu en particulier » précise Philippe Ducharme, producteur principal de ce nouveau Dead Space. « Chez Motive, nous avons une équipe passionnée qui aborde ce remake comme une lettre d’amour à la franchise. Revenir à l’original et avoir la possibilité de le faire sur les consoles de nouvelle génération était un défi extrêmement excitant pour nous. Afin de moderniser le jeu, nous avons contacté des fans engagés et les avons invités à nous faire part de leurs retours depuis les premières étapes de la production, afin de proposer le jeu Dead Space dont ils rêvaient sans oublier les nouveaux joueurs ».

Dans Dead Space, Isaac Clarke est un simple ingénieur envoyé en mission de maintenance sur l’immense vaisseau USG Ishimura, avant de découvrir l’horreur des événements qui s’y sont déroulés. L’équipage du vaisseau a été massacré et infecté par un fléau extraterrestre et Nicole, la fiancée d’Isaac, se trouvait à bord au moment des faits. Isaac est désormais seul avec ses outils et ses talents d’ingénieur pour tenter de percer le mystère cauchemardesque de ce qu’il s’est passé à bord de l’Ishimura. Piégé par des créatures hostiles appelées « nécromorphes », Isaac doit lutter pour sa survie, assailli par des ennemis abominables mais aussi par ses propres hallucinations provoquées par la peur.

Dead Space sera disponible dans le monde entier sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

