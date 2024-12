Décembre Pixel Drop: immortaliser des souvenirs, exercer sa créativité et mieux s’organiser

Conférence audio des descriptions d’images

Conçue avec des personnes aveugles et malvoyantes, la fonctionnalité Image Q&A dans Lookout utilise désormais Gemini 1.5 Pro pour générer des descriptions d’image encore plus riches et plus utiles que dans les versions précédentes. Il suffit de prendre, de charger ou d’ouvrir une photo dans l’application et les sous-titres sont lus à haute voix dans un style naturel. Pour en savoir encore plus sur l’image, il est possible de poser des questions complémentaires. Désormais disponible dans le monde entier, en anglais uniquement.



Nouvelles combinaisons de stickers et clavier

Il est désormais possible de combiner ses emojis préférés pour créer de nouvelles combinaisons sur le thème de la pizza + et de les partager avec ses amis grâce à Emoji Kitchen dans Gboard. De plus, Gboard dispose d’un nouveau clavier à saisie gestuelle Clearflow, optimisé pour la vitesse et la précision.



Partage d’images, de vidéos et plus encore par code QR

Les codes QR dans Quick Share facilitent le transfert d’images, de vidéos et de documents. Il suffit de sélectionner le fichier média à partager et d’appuyer sur le code QR : le destinataire peut alors scanner directement ce code pour un transfert sécurisé – pas besoin de l’ajouter comme contact, de vérifier les appareils ni de modifier les paramètres de partager.



Numérisation, enregistrement et partage de documents de haute qualité

Les scans sont désormais plus nets grâce aux améliorations automatiques dans Google Drive . Qu’il s’agisse de reçus, de documents ou de cartes d’identité, les numérisations sont optimisées pour améliorer le contraste et la balance des blancs et supprimer les ombres et les flous, sans qu’aucun traitement manuel ne soit nécessaire. Il suffit de prendre une photo de documents ou de physiques reçus et d’enregistrer la version numérique clairement lisible dans le format souhaité.