L’Accès Fondateur de EVE Frontier bientôt disponible

CCP Games annonce aujourd’hui le lancement très prochain de l’Accès Fondateur pour EVE Frontier, qui offre à chacun l’opportunité de façonner le futur de cette simulation de survie spatiale, mais aussi d’accéder à tout moment à ses versions en cours de développement. À compter du mardi 10 décembre, les possesseurs d’un Accès Fondateur pourront joindre un serveur exclusif en Alpha fermée, toujours actif, où ils pourront laisser leur marque sur la galaxie à mesure qu’elle évolue.

EVE Frontier est un bac à sable connecté orienté survie qui dispose d’un serveur unique, mais aussi d’une économie et d’un écosystème ouverts que chacun peut modifier par le biais de composants configurables et programmables. La nouvelle bande-annonce First Look illustre la vision de CCP Games pour cette étendue spatiale impitoyable, où la survie dépend évidemment du talent de chacun, mais aussi de sa conscience des enjeux et de sa maîtrise de l’environnement. En tant qu’enveloppe éveillée, vous êtes projeté dans l’obscurité la plus totale pour explorer, survivre et construire à travers plus de 100 000 systèmes stellaires. Mais attention : la mort, autant que les opportunités, se niche dans chaque recoin.

L’Accès Fondateur marque le début d’une nouvelle phase pour le développement d’EVE Frontier, puisqu’il offre un accès permanent au jeu avant sa sortie officielle. En commençant par cette Alpha fermée, les détenteurs de ce sésame auront la possibilité de jouer, de faire leurs retours et d’expérimenter l’avenir d’EVE Frontier à mesure que les nouveautés sont injectées dans le jeu. Les packs d’Accès Fondateur offrent des bonus supplémentaires comme la possibilité de réserver son nom, des cosmétiques, des rôles Discord, l’accès aux streams de CCP Games et plus encore. Les Fondateurs pourront également profiter d’un certain temps d’abonnement Premium lors du lancement futur d’EVE Frontier en free-to-play.

Il est possible d’acheter ou de profiter d’un essai gratuit de l’Accès Fondateur sur www.evefrontier.com/founderaccess. Le prix de départ est de 29,99 $.