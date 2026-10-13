Un écran AMOLED, un ECG et 7 jours d’autonomie : Google frappe fort avec le Fitbit Edge

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Léger, compact et riche en fonctionnalités, le Google Fitbit Edge combine écran AMOLED, suivi GPS, ECG et mesure de la SpO2. Avec sept jours d’autonomie annoncés et un prix de départ de CHF 169.-, il entend séduire les utilisateurs soucieux de leur santé.

Google étoffe son catalogue d’objets connectés dédiés à la santé et au bien-être avec le Fitbit Edge, un bracelet intelligent qui entend conjuguer discrétion, fonctionnalités avancées et endurance énergétique. Doté d’un écran AMOLED de 1,34 pouce, d’un électrocardiogramme, de nombreux capteurs biométriques et de plus de 50 modes sportifs, ce nouvel appareil se positionne comme une alternative plus compacte et financièrement accessible à la Pixel Watch 5. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre sept jours, le Fitbit Edge ambitionne de séduire les utilisateurs recherchant un suivi quotidien approfondi sans les contraintes habituelles des montres connectées traditionnelles.

Fitbit Edge : Google renforce son offensive sur le marché des bracelets connectés

Le marché des objets connectés consacrés à la santé poursuit sa diversification, et Google entend manifestement renforcer sa présence sur ce segment avec le lancement du Fitbit Edge. Ce nouveau dispositif vient enrichir un écosystème déjà constitué de montres intelligentes et d’accessoires de suivi physiologique, en proposant un compromis entre légèreté, polyvalence et autonomie.

Positionné entre la Pixel Watch 5 et le Fitbit Air, le Fitbit Edge cherche à répondre aux attentes d’un public qui privilégie les fonctions essentielles de surveillance de l’activité physique et du bien-être, sans nécessairement souhaiter porter une montre connectée imposante.

Contrairement au Fitbit Air, présenté comme un dispositif dépourvu d’affichage, cette nouvelle référence intègre un véritable écran couleur permettant de consulter directement ses statistiques, ses notifications et les principales informations de la journée.

Google privilégie ainsi une approche intermédiaire, associant les capacités de suivi caractéristiques de l’univers Fitbit à une expérience d’utilisation plus directe, sans reprendre toute la complexité logicielle de Wear OS.

Un écran AMOLED de 1,34 pouce dans un boîtier en aluminium ultraléger

L’une des principales particularités du Fitbit Edge réside dans son écran AMOLED de 1,34 pouce, une dalle destinée à offrir une excellente lisibilité, des contrastes marqués et une restitution soignée des informations affichées.

Le bracelet bénéficie également de la fonction Always-On Display, qui permet de maintenir certaines données visibles en permanence sans nécessiter d’interaction préalable avec l’appareil.

Cette fonctionnalité se révèle particulièrement appréciable pour consulter rapidement l’heure, les indicateurs d’activité ou certaines informations essentielles au cours de la journée.

Sur le plan esthétique, Google mise sur la sobriété et la discrétion. Le boîtier en aluminium affiche une épaisseur contenue de 11,5 mm et un poids de seulement 17,7 grammes, hors bracelet.

Ces dimensions devraient favoriser un port confortable et prolongé, notamment pendant les séances sportives ou durant la nuit, lorsque le suivi du sommeil nécessite de conserver l’appareil au poignet.

Un bouton physique, positionné sur la tranche droite, complète les commandes tactiles et facilite l’accès aux principales fonctionnalités.

L’ensemble traduit une volonté de privilégier l’ergonomie et la légèreté, deux caractéristiques essentielles pour un accessoire destiné à accompagner son propriétaire presque continuellement.

Une interface spécifique plutôt que Wear OS, avec Google Maps et les notifications

Contrairement à la Pixel Watch 5, le Fitbit Edge ne repose pas sur Wear OS, le système d’exploitation habituellement utilisé par les montres connectées de Google.

Le constructeur a opté pour une interface propriétaire, organisée autour de tuiles interactives et reprenant certains principes ergonomiques de ses montres intelligentes.

Cette approche vise à simplifier la navigation et à privilégier l’accès immédiat aux informations les plus utiles, tout en limitant la complexité du système.

Malgré cette architecture logicielle plus légère, le Fitbit Edge conserve plusieurs fonctions appréciables au quotidien.

Le bracelet permet notamment de consulter Google Maps, de piloter la lecture multimédia, de recevoir des notifications d’appels et d’utiliser des réponses rapides lorsque celles-ci sont prises en charge.

Des outils pratiques, tels que les alarmes et les minuteurs, complètent cet équipement.

L’interface rassemble également les principaux indicateurs de suivi personnel, parmi lesquels le nombre de pas effectués, la fréquence cardiaque, les données relatives au sommeil et les prévisions météorologiques.

Google cherche ainsi à proposer une expérience connectée suffisamment complète pour les usages courants, tout en préservant les avantages d’un format compact.

Plus de 50 modes sportifs pour accompagner les entraînements

Le Fitbit Edge accorde une place centrale à l’activité physique, conformément à l’héritage de la marque Fitbit dans le domaine du suivi sportif.

Le bracelet propose plus de 50 modes d’exercice, destinés à couvrir un large éventail de disciplines et de pratiques individuelles.

Cette diversité permet d’adapter l’enregistrement des séances aux activités pratiquées, qu’il s’agisse d’entraînements réguliers, de remise en forme ou d’exercices plus occasionnels.

Des conseils délivrés en temps réel viennent enrichir l’expérience pendant les séances, afin d’aider les utilisateurs à mieux interpréter leurs données et à suivre leur progression.

Le dispositif intègre également des fonctionnalités de suivi GPS, utiles pour enregistrer les déplacements et analyser les parcours lors des activités extérieures.

À cela s’ajoute une reconnaissance automatique de certaines activités physiques, permettant de conserver une trace des efforts réalisés sans devoir systématiquement démarrer manuellement un entraînement.

Cette automatisation contribue à rendre le suivi sportif plus naturel, notamment pour les personnes qui souhaitent surveiller leur activité quotidienne sans multiplier les manipulations.

ECG, SpO2 et fréquence cardiaque : un suivi de santé particulièrement complet

Au-delà des fonctionnalités sportives, le Google Fitbit Edge se distingue par une panoplie de capteurs biométriques relativement élaborée pour un appareil de cette catégorie.

Le bracelet embarque notamment un capteur optique de type PPG, destiné à mesurer la fréquence cardiaque et à suivre ses variations au fil de la journée.

Des capteurs exploitant des longueurs d’onde rouges et infrarouges permettent également d’estimer la saturation en oxygène du sang, communément désignée par l’abréviation SpO2.

Cette mesure constitue un indicateur physiologique complémentaire, notamment dans le cadre du suivi du sommeil et de l’observation des tendances individuelles.

Le Fitbit Edge intègre par ailleurs des capteurs électriques permettant la réalisation d’électrocardiogrammes, ou ECG, une fonctionnalité généralement associée à des appareils connectés plus sophistiqués.

Un capteur dédié à la température cutanée complète cet ensemble, avec la possibilité de suivre les variations thermiques susceptibles d’apporter un éclairage supplémentaire sur certaines évolutions physiologiques.

L’association de ces différentes technologies doit permettre au Fitbit Edge de proposer une vision plus détaillée des indicateurs de santé et de récupération.

Il convient néanmoins de rappeler que les mesures produites par un bracelet connecté ne se substituent pas à un diagnostic médical et que la disponibilité des fonctions ECG peut dépendre des autorisations réglementaires propres à chaque pays.

Une batterie de 65 mAh pour atteindre jusqu’à sept jours d’autonomie

L’autonomie constitue l’un des arguments majeurs avancés par Google pour distinguer son nouveau bracelet connecté des montres intelligentes traditionnelles.

Le Fitbit Edge embarque une batterie de 65 mAh, associée à une plateforme matérielle conçue pour limiter la consommation énergétique.

Le dispositif repose sur un microcontrôleur Ambiq AP5, accompagné de 64 Mo de mémoire flash NOR, une configuration adaptée à un appareil privilégiant l’efficacité énergétique et les fonctions de suivi spécialisées.

Selon les indications communiquées, cette architecture permettrait d’atteindre jusqu’à sept jours d’utilisation avant de nécessiter une recharge.

Une endurance particulièrement intéressante pour les utilisateurs souhaitant enregistrer leurs activités et leur sommeil sur plusieurs journées consécutives, sans devoir interrompre régulièrement le suivi pour recharger l’appareil.

Il faut toutefois garder à l’esprit que cette autonomie annoncée dépendra des paramètres activés, de la fréquence des mesures, de l’utilisation du GPS et du fonctionnement de l’affichage permanent.

L’activation continue de certaines fonctionnalités particulièrement énergivores pourrait ainsi réduire sensiblement cette durée.

Certification IP68 et résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres

Conçu pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités quotidiennes et sportives, le Fitbit Edge bénéficie également d’une protection contre les agressions extérieures.

Google annonce une certification IP68, attestant d’une résistance à la poussière et à l’immersion dans des conditions définies.

Le bracelet présente également une résistance à l’eau annoncée jusqu’à 50 mètres, ce qui devrait le rendre adapté à de nombreux usages impliquant une exposition régulière à l’humidité.

Ces caractéristiques renforcent sa vocation sportive et sa capacité à être porté quotidiennement, y compris lors d’activités physiques soutenues.

Il convient néanmoins de distinguer la résistance à l’eau d’une véritable certification destinée à la plongée : une indication de 50 mètres ne signifie pas nécessairement que l’appareil peut être utilisé à cette profondeur.

Fitbit Edge : prix, coloris et disponibilité dès le 27 octobre 2026

Google positionne son nouveau bracelet connecté sur un segment tarifaire intermédiaire, avec un prix de lancement annoncé à CHF 169.-.

Le Fitbit Edge est proposé en quatre associations de finitions et de bracelets :

Matte Black Aluminum avec bracelet Obsidian ;

Satin Silver Aluminum avec bracelet Fog ;

Satin Pyrite Aluminum avec bracelet Olive ;

Champagne Gold avec bracelet Canyon.

Ces différentes déclinaisons permettent de personnaliser l’apparence de l’appareil, entre sobriété classique et finitions plus chaleureuses.

Une édition spéciale développée autour du basketteur Stephen Curry vient également compléter la gamme.

Les précommandes sont annoncées, tandis que les premières ventes doivent débuter le 27 octobre 2026.

Un concurrent sérieux pour les bracelets connectés haut de gamme ?

Avec le Fitbit Edge, Google semble vouloir réconcilier deux univers jusqu’ici relativement distincts : celui des bracelets sportifs légers et endurants, et celui des montres connectées capables de proposer un suivi physiologique avancé.

Son écran AMOLED de 1,34 pouce, son poids particulièrement contenu, ses nombreux modes sportifs et la présence de fonctionnalités telles que l’ECG et la mesure de la SpO2 constituent une combinaison séduisante.

L’autonomie annoncée de sept jours pourrait également représenter un avantage déterminant pour les utilisateurs qui considèrent les recharges fréquentes comme l’un des principaux inconvénients des montres intelligentes.

L’absence de Wear OS implique toutefois une expérience logicielle plus spécialisée et potentiellement moins ouverte que celle d’une Pixel Watch.

Le véritable intérêt du Fitbit Edge dépendra donc de la qualité de son interface, de la précision de ses mesures, de la fiabilité de son suivi sportif et de l’autonomie effectivement constatée en conditions réelles.

Avec un tarif à CHF 169.-, Google dispose néanmoins d’arguments intéressants pour séduire les utilisateurs recherchant un bracelet connecté complet, discret et capable de les accompagner durablement dans le suivi de leur santé et de leurs activités physiques.