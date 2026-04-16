Découvrez le thème principal de 007 First Light  composé par Lana Del Rey et David Arnold

cedric 16 avril 2026 Games, Nintendo Switch 2, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

La chanson a été écrite et composée par Lana Del Rey et David Arnold, qui signe à cette occasion son retour dans l’univers Bond. Le titre est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming. La séquence d’ouverture sera dévoilée pour la première fois demain, vendredi 17 avril, à 21h00 (heure française), sur les chaînes officielles de 007 First Light sur Twitch, YouTube, TikTok, Steam et X.

Lana Del Rey s’est imposée comme l’une des artistes les plus marquantes de sa génération, avec un style immédiatement identifiable. Avec la chanson de 007 First Light, elle accompagne le grand retour de James Bond dans le jeu vidéo, tout en livrant sa propre vision musicale de cette nouvelle histoire des origines du célèbre agent.

Rendez-vous le 17 avril à 21h00 (heure française) pour découvrir la séquence d’ouverture aux liens suivants :

Twitch: https://www.twitch.tv/007Gameioi
​YouTube: https://www.youtube.com/@007GameIOI
​X: https://x.com/007Gameioi
​TikTok: https://www.tiktok.com/@007gameioi
​Steam: https://store.steampowered.com/app/3768760/007_Fir​st_Li​ght/
​Facebook: https://www.facebook.com/007Gameioi

Les BAFTA Games Awards 2026 avec Google Play, présentés par Elz, auront lieu le vendredi 17 avril à Londres. Vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur les chaînes Twitch et YouTube de BAFTA à partir de 20h15 (heure française). Du contenu supplémentaire sur le tapis rouge et les coulisses sera également disponible sur les réseaux sociaux de @BAFTA. Liens vers les streams :

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7WPbZkfKM
https://www.twitch.tv/bafta/schedule?segmentID=891​502c6​-db36​-4579​-b542​-1bb4​e191c​b9f

007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, et à l’été 2026 sur Nintendo Switch 2.

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