Explore la légendaire Batcave dans la nouvelle vidéo sur LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir

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Cette vidéo offre un aperçu détaillé de la Batcave, le légendaire quartier général souterrain de Batman (DC Comics) situé sous le manoir Wayne, superbement réimaginé.

Commentée par Jonathan Smith, directeur stratégique et responsable de l’équipe de développement chez TT Games, la vidéo montre comment la Batcave sert de plaque tournante des opérations, en s’agrandissant et évoluant au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la campagne.

C’est le repaire souterrain ultime pour conserver et exposer une vaste collection de Bat-costumes. Que ce soit le costume de l’Âge d’or, inspiré du look original du Croisé masqué lors de sa toute première apparition dans le mythique Detective Comics #27 (1939) — ou le costume ultra-moderne du film The Batman (2022), chaque pièce légendaire y trouve sa place. Le jeu LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir propose un total de 100 tenues différentes pour les personnages jouables, incluant une vaste panoplie de costumes pour Batman et ses alliés.

La Batcave fait également office de garage ultime pour les véhicules emblématiques de Batman, abritant une collection impressionnante de Batmobiles et de Batcycles, toutes fidèlement recréées en briques LEGO. Cela inclut la flamboyante voiture de la série télévisée classique Batman (1966-1968), avec ses liserés rouges emblématiques ; la Batmobile au style gothique de Batman (1989) ; le design squelettique de Batman Forever (1995) ; la robuste Tumbler de la trilogie The Dark Knight (2005, 2008, 2012) ; et bien d’autres encore.

De plus, la Batcave est le lieu où les joueurs pourront améliorer leurs gadgets, exposer leurs trophées, analyser des dossiers d’enquête via le Bat-Ordinateur, et personnaliser l’environnement avec une variété de meubles sur le thème LEGO — et même une salle de sport personnelle.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 22 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Epic Games Store).