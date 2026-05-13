Découvrez le trailer de la Deluxe Edition de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir

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Toutes les précommandes de la Deluxe Edition auront le droit à un accès anticipé de 72 heures à partir du 19 mai, avant la sortie officielle du jeu le 22 mai. (Les horaires de lancement peuvent varier selon les plateformes et les régions).

Dès le lancement de l’accès anticipé le 19 mai, les détenteurs de la Deluxe Edition auront accès à de nouveaux costumes, véhicules et éléments de Batcave inspirés de la série de jeux vidéo Batman : Arkham, de la série télévisée Batman Beyond, ainsi qu’à un pack musical festif pour mettre l’ambiance dans Gotham City.

La Deluxe Edition permettra également de jouer au mode “Chaos”, disponible en septembre, centré sur Le Joker et Harley Quinn en tant que personnages jouables. Chacun de ces super-vilains de DC disposera de ses propres capacités, gadgets et éliminations spéciales alors qu’ils s’échappent de l’Asile d’Arkham pour semer le chaos dans les rues. Les joueurs débloqueront également un pack de contenu téléchargeable (DLC) sur le thème du chaos, comprenant de nouveaux costumes pour les personnages jouables du jeu principal, de nouveaux éléments de Batcave et une nouvelle Batmobile pour parcourir le monde ouvert de Gotham City.

La Deluxe Edition de LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir comprend :

Le jeu de base complet LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir ​

​ La collection Héritage (Disponible au lancement) :

​ – Le Pack Trilogie Arkham :

​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Trilogie Arkham, Robin Arkham City, Nightwing Trilogie Arkham, Batgirl Trilogie Arkham, Jim Gordon Trilogie Arkham, Catwoman Arkham City et Talia al Ghul Arkham City

​- La Batmobile de Batman: Trilogie Arkham

​- Cinq (5) éléments de Batcave – Diorama de l’Asile d’Arkham, plans d’Arkham City, télévision du Joker, statue Lady Gotham et trophée du Sphinx

​

​ – Pack Batman La Relève :

​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman La Relève , Robin Batman La Relève Robin , Nightwing Batman La Relève, Batgirl Batman La Relève , Jim Gordon Batman La Relève , Catwoman Batman La Relève , et Curaré (Talia al Ghul)

​ – La Batmobile Batman La Relève

​- Cinq (5) éléments de Batcave – G.L.M., le berceau Eggbaby, l’armure de chauve-souris, la niche Bat-Hound et le panneau photo Terrific Trio

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​ – Pack Musique de fête :

​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – Batman Musique de fête , Robin Musique de fête , Nightwing Musique de fête , Batgirl Musique de fête , Jim Gordon Musique de fête , Catwoman Musique de fête , et Talia al Ghul Musique de fête.

​- La Batmobile Monster Truck

​- Cinq (5) éléments de Batcave – la piste de danse, le crâne géant, le trône métallique, la lampe à lave et la scène musicale

​

(Disponible au lancement) : ​ – ​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – ​- Cinq (5) éléments de Batcave – Diorama de l’Asile d’Arkham, plans d’Arkham City, télévision du Joker, statue Lady Gotham et trophée du Sphinx ​ ​ : ​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – , , , , , et ​ ​- Cinq (5) éléments de Batcave – ​ ​ : ​- Sept (7) nouvelles tenues jouables – , , , , , , et ​- ​- Cinq (5) éléments de Batcave – et ​ La Collection Chaos (Disponible en septembre 2026) :

​- Le nouveau mode Chaos avec Le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, chacun avec ses propres capacités, gadgets et éliminations spéciales

​- Une nouvelle mission montrant Le Joker et Harley Quinn s’évadant de l’Asile d’Arkham et provoquant le chaos dans Gotham City

​– Le Pack Sinistre – Sept (7) nouveaux costumes (un par personnage jouable principal), cinq (5) nouveaux éléments de Batcave, une (1) nouvelle Batmobile pour explorer Gotham City.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 22 mai sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Epic Games Store).