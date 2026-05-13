Googlebook : Google dévoile son ordinateur du futur dopé à l’IA Gemini

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Avec Googlebook, la firme de Mountain View veut réinventer le PC grâce à une intelligence artificielle omniprésente et défier Windows comme macOS.

Google a profité de son dernier Android Show pour dévoiler une vision bien plus ambitieuse que de simples évolutions logicielles. Aux côtés d’Android 17, de Gemini et des nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle, la firme de Mountain View a levé le voile sur un concept inédit baptisé « Googlebook ». Plus qu’un simple ordinateur portable, il s’agit d’une nouvelle génération de machines pensées dès leur conception autour de l’IA générative. Une annonce stratégique qui pourrait rebattre les cartes face à Windows et macOS.

Googlebook : Google prépare une nouvelle génération d’ordinateurs centrés sur l’IA

Depuis plus de quinze ans, Google tente de s’imposer dans l’univers informatique avec Chrome OS et les Chromebook. Malgré quelques succès dans le secteur éducatif, le système d’exploitation n’a jamais réellement réussi à rivaliser avec les mastodontes du marché que sont Microsoft et Apple.

Avec Googlebook, la firme californienne semble cette fois vouloir repartir de zéro. Il ne s’agit pas encore d’un produit concret ni même d’un système officiellement nommé, certains évoquant toutefois le mystérieux « Aluminium OS », mais plutôt d’une nouvelle philosophie informatique où l’intelligence artificielle devient l’élément central de l’expérience utilisateur.

Gemini au cœur de l’expérience utilisateur

Le concept Googlebook repose entièrement sur l’intégration native de Gemini, l’intelligence artificielle développée par Google. Contrairement aux assistants classiques limités à quelques tâches ponctuelles, Gemini serait omniprésent dans le fonctionnement même de l’ordinateur.

L’utilisateur pourrait par exemple sélectionner un passage de texte afin d’obtenir instantanément une synthèse, une explication ou des informations complémentaires générées par l’IA. Le système promet également des outils avancés de retouche photo, la création automatique de collages, l’organisation intelligente de voyages ou encore une assistance permanente dans la gestion quotidienne des tâches numériques.

Google entend ainsi transformer l’ordinateur traditionnel en véritable compagnon intelligent capable d’anticiper les besoins de l’utilisateur.

Une interface familière… mais profondément transformée

D’après les premiers aperçus dévoilés durant la présentation, l’interface des Googlebook conserverait les fondamentaux que connaissent déjà les utilisateurs : bureau classique, barre des tâches et environnement multitâche moderne.

Cependant, derrière cette apparente continuité se cache une intégration beaucoup plus poussée entre les appareils. Les futurs Googlebook pourront notamment communiquer directement avec les smartphones Android sans nécessiter d’applications supplémentaires. L’interface du téléphone pourra ainsi être affichée et contrôlée directement depuis l’écran du PC, renforçant davantage l’écosystème imaginé par Google.

Cette convergence entre ordinateur et smartphone rappelle évidemment certaines fonctions proposées par Apple entre macOS et iPhone, mais Google ambitionne ici une interaction encore plus fluide grâce à l’IA.

HP, Dell, Lenovo ou Asus : Google prépare une offensive majeure

Pour lancer cette nouvelle génération de machines, Google s’appuie déjà sur plusieurs partenaires historiques du secteur informatique, parmi lesquels HP, Dell, Lenovo, Acer et ASUS.

Le groupe promet des ordinateurs premium déclinés dans plusieurs formats et tailles d’écran. Afin de différencier visuellement ces futurs appareils, Google évoque également l’intégration d’une barre LED reprenant les célèbres couleurs du logo de la marque.

Aucune date de lancement officielle ni aucun modèle précis n’ont encore été annoncés, mais la stratégie apparaît claire : proposer un nouveau standard informatique capable de concurrencer frontalement les PC Windows et les MacBook.

Android 17 : une mise à jour entièrement tournée vers l’intelligence artificielle

En parallèle de Googlebook, la firme américaine a également détaillé plusieurs nouveautés d’Android 17. Sans surprise, cette nouvelle version du système mobile accorde une place centrale à Gemini.

L’assistant IA sera capable de rédiger automatiquement des messages vocaux reformulés sans hésitations, de générer des widgets intelligents personnalisés ou encore d’assister l’utilisateur dans de nombreuses tâches quotidiennes. Google imagine par exemple des widgets capables de proposer automatiquement une recette de cuisine différente chaque jour ou d’adapter dynamiquement leur contenu selon les habitudes de l’utilisateur.

Autre nouveauté particulièrement orientée vers les créateurs de contenu : la fonctionnalité « Screen Reaction ». Celle-ci permettra d’enregistrer simultanément l’écran du smartphone et la réaction vidéo de l’utilisateur, une fonction pensée pour les réseaux sociaux, le streaming et les contenus interactifs.

Google veut redéfinir l’informatique personnelle à l’ère de l’IA

Avec Googlebook et Android 17, Google affiche clairement ses ambitions : imposer Gemini comme le cœur de l’expérience numérique moderne. L’objectif dépasse désormais le simple assistant conversationnel pour transformer l’ensemble de l’écosystème informatique en plateforme intelligente capable d’interagir naturellement avec l’utilisateur.

Reste désormais à savoir si cette vision séduira suffisamment le grand public pour permettre à Google de bousculer enfin la domination historique de Windows et macOS sur le marché des ordinateurs.