Sony annonce le lancement du Xperia 1 VIII, son dernier smartphone doté d’une nouvelle IA intégrée pour des photos toujours plus réussies

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Sony annonce aujourd’hui le lancement de son dernier smartphone phare, le « Xperia 1 VIII ». Il intègre le nouvel assistant photo IA alimenté par Xperia Intelligence, qui exploite la technologie IA pour améliorer la photographie en suggérant des réglages utiles tels que les nuances de couleurs, le choix de l’objectif et les effets bokeh, optimisés en fonction de la scène et du sujet. Le nouveau téléobjectif est équipé d’un capteur d’image de 1/1,56 pouce, environ quatre fois plus grand que celui utilisé dans le Xperia 1 VII, permettant de réaliser des clichés plus fins et très détaillés de sujets éloignés. Ses trois appareils photo (16 mm/24 mm/70 mm)3 offrent des performances en basse lumière comparables à celles d’un capteur plein format en termes de réduction du bruit et de plage dynamique4 , permettant une imagerie claire, même dans des environnements sombres5.

Avec le lancement du Xperia 1 VIII, Sony souhaite encourager le plaisir de la photographie et de la création au quotidien en aidant les clients à prendre de meilleures photos. ​

Une expérience photographique améliorée grâce au nouvel assistant photo IA et au téléobjectif

Le nouvel assistant photo IA, optimisé par Xperia Intelligence, est conçu pour rendre la photographie encore plus agréable. Il suffit de pointer l’appareil photo vers votre sujet pour qu’il reconnaisse automatiquement la scène en combinant divers facteurs, tels que le sujet lui-même et les conditions météorologiques, afin de vous proposer différentes options pour votre image, notamment des nuances de couleurs, des effets d’objectif et des expressions de bokeh. Ces recommandations s’appuient sur Creative Look, qui reflète la philosophie unique de Sony en matière d’imagerie, développée à travers α (Alpha). D’un simple toucher sur la suggestion, vous pouvez obtenir sans effort l’expression créative souhaitée6.

Le téléobjectif est par ailleurs équipé d’un capteur d’image de 1/1,56 pouce, soit environ quatre fois plus grand que celui du modèle précédent7, offrant des images nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité. De plus, le traitement RAW multi-images est appliqué à tous les objectifs, élargissant simultanément la plage dynamique (HDR) et réduisant le bruit dans des conditions de faible luminosité. Cette méthode supprime efficacement l’écrêtage des hautes lumières et l’écrasement des ombres, améliorant ainsi la précision de la reproduction des couleurs dans les scènes à fort contraste. Les détails fins aux contours nets et précis sont fidèlement préservés aussi bien dans les zones claires que dans les zones sombres. Enfin, le bruit est réduit même dans des environnements peu éclairés, garantissant des images claires et nettes.

Repensé et conçu pour inspirer

Le superbe nouveau design ORE s’inspire de matériaux naturels et les quatre nouvelles couleurs, de pierres précieuses brutes : Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red et Native Gold8. En intégrant un design d’appareil photo qui tire parti du nouveau téléobjectif, ainsi qu’un traitement nouvellement développé appliqué aux matériaux utilisés sur les côtés, à l’arrière et sur l’ensemble du boîtier, un design unifié et cohérent a été obtenu. Les textures subtiles de la surface offrent une prise en main confortable et une meilleure adhérence. Le Xperia 1 VIII conserve le célèbre bouton dédié à l’obturateur de l’appareil photo, qui offre une expérience photographique similaire à celle d’un appareil photo dédié. La prise audio 3,5 mm continue par ailleurs de prendre en charge un son de haute qualité via des écouteurs filaires, offrant une qualité sonore exceptionnelle héritée de l’ADN WALKMAN®.

Des haut-parleurs stéréo Full-Stage avancés offrent une expérience sonore puissante et immersive ​

Le Xperia 1 VIII est équipé de haut-parleurs gauche et droit identiques nouvellement développés, offrant des performances stéréo encore améliorées. Ces haut-parleurs produisent des basses plus profondes et des aigus plus étendus, tout en créant une scène sonore plus large et plus profonde. Les voix et les instruments sont reproduits avec une clarté et une richesse accrues, donnant l’impression que les performances musicales et les scènes de film se déroulent juste devant vous, pour une expérience audio immersive et captivante.

Des performances de pointe associées à une autonomie pouvant atteindre deux jours9

Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm10, le Xperia 1 VIII offre une vitesse de traitement améliorée et des performances accrues de 20 %6. Du lancement ultra-rapide des applications et du multitâche fluide à des jeux captivants et à la création de contenu réactive, cette plateforme ultra-puissante offre une vitesse, des performances et une efficacité de nouvelle génération.

La longue autonomie de la batterie, pouvant atteindre deux jours11 et les 4 ans de durée de vie de la batterie8 vous permettent de profiter de votre appareil en toute sérénité. Vous pouvez ainsi créer, vous divertir et vous détendre avec l’assurance que vous ne serez pas à court de batterie lorsque vous êtes en déplacement. En plus des activités quotidiennes telles que la navigation sur les réseaux sociaux et les sites web, l’optimisation du traitement12 a également été récemment appliquée à l’utilisation d’applications de cartographie à forte consommation d’énergie, permettant ainsi de réduire encore davantage la consommation d’énergie globale.

Le Xperia 1 VIII peut être protégé grâce à l’étui en option13, fabriqué dans un matériau translucide conçu pour mettre en valeur le design inspiré de l’ORE de l’appareil. Il est également doté d’un support intégré pratique permettant une orientation verticale ou horizontale, pour un confort optimal lors du visionnage de vidéos. Le matériau résiste par ailleurs au jaunissement, conservant ainsi son aspect optimal au fil du temps.

Prix et disponibilité

Le Xperia 1 VIII sera disponible en précommande à partir du 13 mai directement auprès de Sony et de certains revendeurs en ligne (selon les pays) au prix public conseillé d’environ ​ 1.349 CHF pour la version 256 Go et de 1.799 CHF pour la version 1 To Native Gold, qui elle, sera disponible en exclusivité sur le site de Sony dans certains pays.