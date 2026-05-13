SILENT HILL f dépasse les 2 millions d’unités vendues dans le monde

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Basé sur le concept « Découvrez la beauté dans la terreur », SILENT HILL f est le premier titre d’horreur psychologique de la série SILENT HILL à se dérouler au Japon, porté par une histoire et une direction artistique réalistes et immersives. Les joueurs incarnent Hinako Shimizu, une lycéenne vivant à Ebisugaoka. Alors qu’elle explore une ville enveloppée de brouillard et subissant une transformation terrifiante, elle résout des mystères et combat pour se protéger. Dans sa lutte pour survivre, Hinako est confrontée à des choix qui déterminent son destin.

L’histoire est écrite par Ryukishi07, avec des designs de créatures et de personnages signés kera. La bande-son rassemble plusieurs compositeurs de renom, dont Akira Yamaoka, connu pour son travail sur de nombreux titres de la série SILENT HILL, et Kensuke Inage, reconnu pour son expérience dans la musique d’anime et de jeux vidéo.

En outre, ce titre a remporté trois prix aux « Famitsu Dengeki Game Awards 2025 », dont le Game of the Year (GOTY) décerné par les fans, et quatre prix aux « IGN JAPAN GOTY 2025 ». À l’international, il a également été salué lors de grandes cérémonies mondiales dédiées au jeu vidéo, avec notamment des nominations dans trois catégories aux « The Golden Joystick Awards 2025 » et dans quatre catégories aux « The Game Awards 2025 ».

SILENT HILL 2 a dépassé les 6 millions de joueurs !

​SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack est également disponible avec 40% de réduction

Le jeu a été largement salué pour ses améliorations graphiques et sonores rendues possibles grâce aux dernières technologies, ainsi que pour ses zones d’exploration élargies, son système de combat remanié, et bénéficie d’un fort soutien de la part des joueurs depuis sa sortie.

De plus, SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack est disponible dès aujourd’hui sur le PlayStation Store avec une réduction de 40 %.

Profitez de cette occasion pour plonger dans l’univers d’horreur de la série SILENT HILL.

SILENT HILL f et SILENT HILL 2, sont disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games et Microsoft Store