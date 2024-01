Découvrez le XI Final de la TOTY FC24

Partager Facebook

LE XI FINAL DE LA TOTY

EQUIPE FEMININE

Gardienne: Mary Earps (Angleterre) – Manchester United

Défenseure: Ona Batlle (Espagne) – FC Barcelone

Défenseure: Wendie Renard (France) – Olympique Lyonnais

Défenseure: Millie Bright (Angleterre) – Chelsea

Défenseure: Sakina Karchaoui (France) – Paris Saint-Germain

Milieu: Aitana Bonmatí (Espagne) – FC Barcelone

Milieu: Alexia Putellas (Espagne) – FC Barcelone

Milieu: Lena Oberdorf (Allemagne) – VfL Wolfsburg

Attaquante: Caroline Graham Hansen (Norvège) – FC Barcelone

Attaquante: Sophia Smith (Etats-Unis) – Portland Thorns FCAttaquante: Sam Kerr (Australie) – Chelsea

EQUIPE MASCULINE

Gardien: Alisson Becker (Brésil) – Liverpool

Défenseur: Jeremie Frimpong (Pays-Bas) – Bayer 04 Leverkusen

Défenseur: Virgil van Dijk (Pays-Bas) – Liverpool

Défenseur: Rúben Dias (Portugal) – Manchester City

Défenseur: Theo Hernández (France) – AC Milan

Milieu: Jude Bellingham (Angleterre) – Real Madrid

Milieu: Kevin De Bruyne (Belgique) – Manchester City

Milieu: Rodri (Espagne) – Manchester City

Attaquant: Kylian Mbappé (France) – Paris Saint-Germain

Attaquant: Erling Haaland (Norvège) – Manchester City

Attaquant: Lionel Messi (Argentine) – Inter Miami

Les joueurs et les joueuses de la TOTY seront disponibles dans EA SPORTS FC 24 à partir du 19 janvier

L’équipe masculine de la TOTY est disponible dès à présent dans EA SPORTS FC Online et sera disponible dans EA SPORTS FC Mobile à partir du 25 janvier.

EA SPORTS FC 24 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One, et Nintendo Switch. Téléchargez EA SPORTS FC Mobile sur l’App Store et sur Google Play Store.