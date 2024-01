Visions Of Mana sortira durant l’été 2024

Partager Facebook

Dans le cadre du Xbox Developer Direct de Microsoft qui s’est tenu le 18/01/2024, Square Enix Ltd. a dévoilé des informations inédites sur Visions of Mana, premier titre principal de la célèbre série Mana depuis quinze ans. Au cours de cette présentation, le producteur de la série Mana, Masaru Oyamada et le créateur de la série, Koichi Ishii ont présenté le nouveau monde de Mana. Ils ont abordé en détail le processus de développement et le gameplay plein d’action que les joueurs pourront découvrir dans Vision of Mana, qui sortira cet été sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC Windows et sur PC via STEAM.