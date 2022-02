Découvrez les Behind the Scenes de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Partager Facebook

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group et Lucasfilm Games ont dévoilé une vidéo des Behind the Scenes mettant en lumière l’évolution des jeux vidéo LEGO® Star Wars™ à travers le développement de LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker, le jeu vidéo LEGO le plus ambitieux à ce jour. Ce récit épique de la saga légendaire teinté de l’humour LEGO comprendra une vue à la troisième personne, de nouveaux mécanismes de combat, des vaisseaux emblématiques construits brique par brique, un Mode marmonnements adoré par les fans et bien d’autres choses encore. Dans cette vidéo les développeurs reviennent sur certains des Easter eggs que les joueurs trouveront dans le jeu, comme le mode “Piou piou”, qui remplace avec humour tous les effets sonores des armes avec des bruitages réalisés à la bouche simulant le bruit des blasters, des sabres laser et plus encore !

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira le 5 avril 2022 sur consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ et PC. Le jeu est maintenant disponible en précommande numérique. Les joueurs qui précommandent numériquement le jeu recevront un accès anticipé au pack de personnages Trooper le jour de la sortie. Le pack sera disponible un mois après la sortie pour ceux qui achètent le pack Collection de Personnages (Season Pass avec les sept packs de personnages) ou à la carte. Les acheteurs numériques peuvent également débloquer le personnage jouable Obi-Wan Kenobi™ classique qui n’est pas disponible à l’achat à la carte. La version physique de l’Édition Deluxe comprendra une mini figure exclusive LEGO Star Wars Luke Skywalker™ avec du lait bleu à collectionner.