« Pollution », un huis-clos agricole et digital de Tom Connan.

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après « Radical », un premier roman coup de poing, Tom Connan est de retour avec « Pollution », un huis-clos agricole et digital. David, jeune diplômé au chômage partiel, quitte un Paris confiné pour une expérience de « woofing » dans le Cotentin. Autrement dit, travailler au sein d’une ferme biologique en échange du gîte et du couvert. Sur place, l’attendent Alex, le fils du fermier, et Iris, une autre woofeuse addict des réseaux sociaux. Tandis qu’il pensait fuir la pollution et l’épidémie, David se retrouve après la mort suspecte de plusieurs vaches, au cœur d’un scandale sanitaire dont il n’imaginait pas l’ampleur.

Dans un style toujours aussi percutant, l’auteur traite de l’exode urbain et dénonce un monde où le numérique impose ses usages, ses normes, son uniformisation, dans une France en déclin, qui se paupérise et sacrifie sa jeunesse. Un livre dense et addictif sur des thèmes d’actualité brûlante!