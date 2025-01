Découvrez les histoires annexes et le gameplay coopératif de Split Fiction dans une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Dans cette bande-annonce, Josef Fares, le fondateur d’Hazelight, présente une sélection de scénarios coopératifs originaux et de variantes de gameplay évolutif, marques de fabrique du studio. Cette vidéo met également en avant les histoires annexes, des aventures optionnelles cachées dans les différents niveaux du scénario principal qui bouleversent encore plus les mécaniques de jeu, en voyant par exemple les personnages principaux Mio et Zoé surfer sur un requin des sables et dévaler une montagne en snowboard au milieu d’un champ de bataille futuriste.

Dans Split Fiction, les joueur·se·s embarquent dans une aventure en écran partagé dans laquelle ils incarnent deux personnages : Mio, une auteure de science-fiction à la personnalité pragmatique, et Zoé, une écrivaine de fantasy optimiste. À mesure que leurs propres histoires progressent, et pour tenter d’échapper à la simulation dans laquelle elles sont piégées, elles exploreront des mondes que tout oppose et devront coordonner leurs actions pour apprendre à maîtriser de nouveaux outils et capacités tout en mettant à l’épreuve leur amitié naissante.

Split Fiction sera disponible le 6 mars sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam, l’Epic Games Store et EA app) au prix de 49,99 €. Et grâce au Pass ami, les joueur·se·s peuvent inviter une autre personne à jouer gratuitement sur n’importe quelle plateforme via le système de jeu multiplateforme, disponible sur PlayStation, Xbox et PC.