Découvrez les systèmes politiques de DYNASTY WARRIORS Empires 9

C’est une chose de vaincre un ennemi uniquement par la force, c’en est une autre de le vaincre grâce à la manipulation et l’intrigue. KOEI TECMO Europe et le studio Omega Force ont dévoilé plus de détails sur le système politique intégré dans DYNASTY WARRIORS 9 Empires, une expérience de combat stratégique qui permettra aux joueurs de vivre l’action aussi bien sur le champ de bataille que dans le poste de commandement pour s’emparer de la Chine antique. Ce jeu très attendu sera disponible le 15 février 2022 sur Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam®, PlayStation®4, ainsi qu’en téléchargement sur PlayStation®5.

DYNASTY WARRIORS 9 Empires ajoute des éléments tactiques à la célèbre série de jeux d’action en 1 contre 1000 qu’est DYNASTY WARRIORS, tout en permettant aux joueurs d’utiliser le système politique à leur avantage pour conquérir toute la carte du jeu. Pour renforcer leur appareil militaire par le biais de la politique, les joueurs pourront donner des ordres, au niveau national, dans le but de se procurer les ressources nécessaires pour les combats, notamment l’or, la nourriture et les hommes. Ils pourront également recruter et engager de nouveaux officiers en donnant des ordres politiques, et voler des officiers de valeur comme Zhang He à un royaume rival. À la différence de DW8 Empires, toutefois, seuls les officiers affectés par les joueurs à une ville en particulier peuvent participer à un combat visant à capturer ou à défendre cette ville. Il est en conséquence plus efficace de recruter autant d’officiers que possible pour obtenir un avantage significatif.

Gagner la confiance de ces officiers est également particulièrement important. Une fois fait, ces derniers leur présenteront différents plans secrets lors de la préparation des batailles. Si les joueurs utilisent le plan secret que suggère un officier, ils gagneront encore plus la confiance de celui-ci, et cette confiance aura un impact direct sur le champ de bataille. En effet, durant les combats, les joueurs ne peuvent donner directement d’ordres qu’aux officiers subalternes. Mais s’ils ont atteint un certain niveau de confiance avec des officiers de haut rang, ils auront également la capacité de leur donner directement leurs directives. Les officiers alliés donneront aussi des ordres. Si les joueurs exécutent le même ordre qu’un officier, ils pourront profiter d’un bonus de coordination. Plus la confiance sera importante et plus l’effet sera conséquent, en plus de permettre d’activer des conversations spéciales.

Un nouvel élément stratégique fait également son apparition, la promenade sur un territoire, qui permet aux joueurs d’explorer la Chine tout en développant des relations avec les officiers. En interagissant avec eux, les joueurs peuvent gagner leur confiance et découvrir des aspects différents de chacun des personnages via de nombreuses interactions, comme des dîners ou des requêtes spéciales. Les joueurs pourront aussi recruter des officiers sans affiliation lors de ces promenades, dont certains non affiliés spéciaux qui ne seront disponibles au recrutement qu’après une promenade. Lors de ces balades, les joueurs pourront prendre des photos à l’aide du Mode Photo de DW9, en choisissant l’angle de vue, le moment de la journée et même la météo pour prendre des clichés époustouflants.

Pour améliorer l’aspect des personnages au maximum dans le Mode Photo et plus largement dans le jeu, il est possible d’ajouter des armures en plus des vêtements dans l’éditeur de personnages. Auparavant, les armures et les vêtements allaient ensemble, et vous disposiez aussi de vêtements de tous les jours. Dans DYNASTY WARRIORS 9 Empires, les armures peuvent être portées en plus des vêtements, et au combat les officiers porteront leurs armures. Cependant, selon les circonstances, elles peuvent être retirées au profit de vêtements de tous les jours lors d’événements comme une promenade ou un mariage.