La fin du monde est proche ! Surviving the Aftermath quittera l’early access le 16 novembre et sera officiellement disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu sera également compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, permettant ainsi aux joueurs de profiter de Surviving the Aftermath sur nouvelle génération, même s’ils se le sont procuré sur l’ancienne. Paradox a également annoncé que le pack Outback Radio a été ajouté à la Founder’s Edition. Toute personne qui possède déjà cette édition obtiendra le radio pack gratuitement après la sortie.

Surviving the Aftermath quittera l’Early Access en même temps que sortira la mise à jour d’Endgame, ajoutant ainsi de riches intrigues et des caractéristiques supplémentaires pour vos colonies. Les joueurs découvriront les secrets qui entourent l’apocalypse et prépareront leurs communautés afin de survivre à une nouvelle fin du monde.

Construisez une colonie prospère et restaurez la civilisation dans un monde dévasté, dans le second épisode de la série Surviving de Paradox. Prenez les armes, fortifiez vos portes et luttez contre l’apocalypse mais aussi contre les bandits, les catastrophes naturelles et les maladies. Envoyez des Spécialistes au-delà des portes de la colonie pour collecter des ressources, rencontrer des colonies ennemies, construire des avant-postes et plus encore. C’est de cette façon que vous assurerez le futur des vôtres. Equipez vos Spécialistes à l’aide d’armures et d’armes afin de défendre au mieux votre colonie des attaques de bandits et d’animaux sauvages.

« Après 20 mises à jour majeures faites pour étendre les mécaniques de gameplay et incorporer le retour des joueurs, Surviving the Aftermath a grandement évolué par rapport à la version sortie en early access il y a deux ans » explique Lasse Liljedahl, Game Director sur Surviving the Aftermath. « Je ne pense pas avoir déjà travaillé sur un jeu où la communauté a pris une telle place dans le développement comme elle l’a fait avec Aftermath. Vraiment, chacune des décisions, des changements et ajouts que nous avons effectués découlent des retours de la communauté. Si nous pouvions tous les mettre dans les crédits du jeu, nous le ferions ! Ils ont tout autant fait partie du développement que nous ».

À propos de Surviving the Aftermath :