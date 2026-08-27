Découvrez pour la première fois le monde impitoyable des hommes-rats Skavens de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

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Le studio Old Skull Games dévoilent aujourd’hui les premières séquences de gameplay de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, un tout nouveau jeu solo qui mélange action, infiltration et plateforme dans une aventure originale au sein de la très appréciée licence Warhammer Age of Sigmar. Inspirée par les meilleurs jeux d’action plateforme en 2D et les grands classiques de l’infiltration, la quête sombre et brutale de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sortira sur PC et consoles en 2027.

s et aux stratagèmes rusés propres à la nature unique des Skavens pour éliminer votre proie.

S’élever

Démarquez-vous de la masse et grimpez dans la hiérarchie en améliorant vos compétences et votre équipement. Gagnez de la précieuse malepierre pour débloquer des pouvoirs meurtriers et des outils secrets qui vous ouvriront de nouvelles manières originales de traquer vos proies.

Expérimentez des stratégies uniques, dictées par l’instinct et la ruse des Skavens, pour dominer vos ennemis. Seul un homme-rat sur mille connaîtra la gloire. Assurez-vous d’être celui-là.

Devenez un Deathmaster

Remplissez vos contrats meurtriers au nom du clan Eshin pour grimper dans la hiérarchie. Plus vous tuez, plus vous vous imposez comme l’assassin le plus craint et respecté : le Deathmaster ultime. Et si cela plaît au Grand Rat Cornu, c’est tant mieux…

Mais au sein de cette faction profondément perfide, toute montée en puissance a des conséquences et aucune ascension ne saurait rester impayée.