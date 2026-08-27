Luna Abyss Adrift Edition est disponible sur PlayStation 5

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Luna Abyss, le jeu d’action-aventure de Kwalee salué par la critique, lance la Adrift Edition. Depuis son lancement numérique le 21 mai 2026, le jeu a reçu les éloges de la critique et affiche actuellement une note de 81 sur Metacritic.

Alliant des phases de plateforme fluides à des combats intenses de type « bullet hell », Luna Abyss suit le parcours de Fawkes, prisonnière de Luna, une mystérieuse lune factice, alors qu’elle se retrouve prise dans une prophétie énigmatique qui pourrait bien détenir la clé de son destin.

La Adrift Edition comprend :

Le jeu Luna Abyss

Un Mini Artbook

La bande son numérique

Vous êtes prisonnier et devez explorer une mégastructure abandonnée profondément enfouie sous la surface de la lune factice Luna. Votre mission est de récupérer une technologie tombée dans l’oubli à l’intérieur de l’abîme, et de retrouver la colonie perdue qu’elle a consumée. Chacun de vos mouvements sera scruté par votre geôlière artificielle, Aylin.

Ces ruines centenaires résonnent d’échos infernaux, susurrant les secrets de la ville de Greymont autrefois prospère, et de son terrible sort. Le Fléau. Les doctrines du Père tout-puissant. La chorale du Collectif. Les voix de l’abîme vous appellent ; elles murmurent d’étranges messages.

Caractéristiques principales de Luna Abyss :