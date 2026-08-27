Dotemu annonce Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern, à paraître en 2027 sur PC

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Même les légendes ont besoin d’un peu de repos : incarnez le très méconnu tenancier d’une auberge et concevez un petit cocon rempli de bière pour aider vos clients à se préparer au mieux pour leur prochaine grande quête. Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern, un tout nouveau jeu de gestion standalone sortira l’année prochaine sur PC.

Dungeons & Dragons: Long Rest Tavern embrasse l’esprit de la licence phénomène en vous permettant d’accueillir les héros les plus intrépides de la région des Vaux, sur le vaste continent sauvage et fertile de Faerûn. Inutile de risquer votre vie : créez votre propre histoire en nourrissant les inconscients qui partent chasser le dragon et profitez de leurs richesses en toute quiétude. Votre modeste aire de repos se transforme bien vite en auberge animée et incontournable, où se succèdent des zigs mémorables aux personnalités bien trempées, entre expertises uniques et intérêts personnels divers et variés.

Votre taverne est bien plus qu’un lieu de répit pour vos invités : c’est aussi chez vous qu’ils trouveront leur prochaine quête. Menez ces héros avec soin, bien à l’abri derrière le comptoir, en leur assignant des défis en fonction de la composition de leur groupe. Vos décisions influencent grandement la manière dont tout cela se terminera pour eux.

Cuisinez, brassez et expérimentez à l’aide d’ingrédients exotiques pour découvrir de nouvelles saveurs audacieuses. Plus votre taverne se développe, plus vous élaborez un menu éclectique et inspiré qui permettra à vos clients de bien récupérer après chaque virée. Maîtriser les recettes les plus complexes est la clé pour attirer et satisfaire la large gamme de races et de classes qui trouvent refuge chez vous. Un aubergiste rival ne manquera pas, à l’occasion, de vous pousser dans vos derniers retranchements : veillez à ce que vos rayons soient bien approvisionnés, que votre carte soit variée et surtout restez bien sur vos gardes : on ne sait jamais quand la prochaine vague de clients va vous submerger de commandes de plats chauds et de bières bien fraîches. Chaque aventurier doit trouver un tabouret confortable pour accueillir son téméraire séant.

Gagnez votre croûte en répondant aux caprices de ces hordes de voyageurs fatigués. Des coffres bien remplis sont toujours prêts à financer les améliorations et les agrandissements qui jalonnent le développement de votre échoppe. Une foule d’options de personnalisation vous permettent de créer un lieu à votre image : ajoutez des souvenirs rendant hommage à ceux qui ont contribué à financer votre commerce florissant afin de créer une seconde maison pour celles et ceux qui écrivent la légende de cet univers tentaculaire. Une déco unique, un agencement chaleureux et de bons produits : il n’en faut pas plus pour convaincre le gratin de la région des Vaux de déposer leurs armes pour trinquer ensemble.