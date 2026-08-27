Nouveau trailer du DLC Collection Chaos de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir

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Préparez-vous au Chaos dans LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, avec le DLC Collection Chaos qui met en vedette Le Joker et Harley Quinn en tant que personnages jouables.

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​Le Joker propose un style de combat rapide et agile axé sur la vitesse et la mobilité, armé de sa Pluie de balles de Paintball et de son gant de boxe, tandis que Harley Quinn dispose d’un arsenal chaotique comprenant son fidèle marteau, l’invocation de ses hyènes adorées, Harpo et Groucho, ainsi que son Pistolet jouet chargé de confettis et de chewing-gums.

Le DLC Collection Chaos arrivera le 18 septembre pour les détenteurs de la Deluxe Edition sur PlayStation 5, XBOX Series X|S, PC (Steam & Epic Games Store), et Nintendo Switch 2, avec :

NOUVELLE Mission Histoire – Incarnez le Joker et Harley Quinn, chacun doté de ses propres capacités et gadgets, alors qu’ils orchestrent une évasion de l’asile d’Arkham à l’occasion d’une fête de départ que Gotham City n’est pas près d’oublier.

– Incarnez le Joker et Harley Quinn, chacun doté de ses propres capacités et gadgets, alors qu’ils orchestrent une évasion de l’asile d’Arkham à l’occasion d’une fête de départ que Gotham City n’est pas près d’oublier. NOUVEAU Mode Chaos – Déchaînez le chaos à travers Gotham City en incarnant le Joker et Harley Quinn grâce aux parties en mode Chaos à durée limitée. Retournez à Amusement Mile avant la fin du compte à rebours, avec Batman et Robin à vos trousses. Gagnez des tenons LEGO en détruisant les points de repère, les magasins et les véhicules, ainsi qu’en relevant des défis, tout en affrontant les agents de l’A.R.G.U.S. et les membres de la Force spéciale X d’Amanda Waller aux côtés de Deathstroke, Killer Croc, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark, Polka-Dot Man et d’autres super-vilains iconiques de DC.

– Déchaînez le chaos à travers Gotham City en incarnant le Joker et Harley Quinn grâce aux parties en mode Chaos à durée limitée. Retournez à Amusement Mile avant la fin du compte à rebours, avec Batman et Robin à vos trousses. Gagnez des tenons LEGO en détruisant les points de repère, les magasins et les véhicules, ainsi qu’en relevant des défis, tout en affrontant les agents de l’A.R.G.U.S. et les membres de la Force spéciale X d’Amanda Waller aux côtés de Deathstroke, Killer Croc, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark, Polka-Dot Man et d’autres super-vilains iconiques de DC. NOUVEAU Pack Sinistre – Des tenues thématiques inspirées de numéros de comics DC et de figurines populaires, ainsi qu’un nouveau véhicule pour sillonner Gotham City et divers éléments de personnalisation pour la Batcave, notamment :

– Des tenues thématiques inspirées de numéros de comics DC et de figurines populaires, ainsi qu’un nouveau véhicule pour sillonner Gotham City et divers éléments de personnalisation pour la Batcave, notamment : Batman – Tenue Batman qui rit (Dark Nights: Metal n°2 | 2017)

Robin – Tenue du Roi Robin (Dark Nights: DM – Legends of the Dark Knights n°1 | 2020)

Nightwing – Tenue du Joker (Nightwing n°16 | 2011)

Batgirl – Tenue du Joker (Figurine jokerisée, Multivers DC)

Jim Gordon – Tenue du Joker (The Joker: The Man Who Stopped Laughing n°9 | 2022)

Catwoman – Tenue du Joker (Catwoman n°65 | 1993)

Talia al Ghul – Tenue du Joker (Terre-37) (série DC Elseworlds | 1997)

Véhicule – Jokermobile (Trilogie Arkham)

Objets de la Batcave : Le Casque (L’Impitoyable), Aquarium de poissons Joker, Statue de Barbatos, Clowns serpents, et Citrouille d’Halloween longue

De plus, un niveau de difficulté amélioré « Absolu » sera disponible dans une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir le 18 septembre, en même temps que la sortie de la Collection Chaos. Ce nouveau paramètre est conçu pour offrir un défi encore plus relevé que les options Justicier masqué et Chevalier noir, exigeant davantage d’habileté, de vigilance et de précision au combat.

Les joueurs pourront également débloquer diverses tenues pour le Joker et Harley Quinn inspirées d’œuvres précédentes mettant en scène Batman, telles que la série de comics The Dark Knight Returns, Batman : La série animée, et bien d’autres.

Les éditions Standard et Deluxe de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sont désormais disponibles sur PlayStation 5, XBOX Series X|S et PC (via Steam et Epic Games Store).