Découvrez un premier aperçu du gameplay d’ELDEN RING, raconté par le créateur de contenu ALT-236. La vidéo permettra aux joueurs d’avoir des explications sur les domaines suivants :

La vaste conception du monde – « l’Entre-terre », méticuleusement conçue, apporte une immersion sans précédent au plus grand jeu de FromSoftware à ce jour. Des secrets se cachent aux quatre coins de cet immense monde, encourageant l’exploration pour ceux qui osent s’aventurer hors des sentiers battus.

– « l’Entre-terre », méticuleusement conçue, apporte une immersion sans précédent au plus grand jeu de FromSoftware à ce jour. Des secrets se cachent aux quatre coins de cet immense monde, encourageant l’exploration pour ceux qui osent s’aventurer hors des sentiers battus. Les Donjons Legacy – De grands donjons à plusieurs niveaux, rappelant la conception de niveaux typiques de FromSoftware, sont intégrés dans ce monde.

– De grands donjons à plusieurs niveaux, rappelant la conception de niveaux typiques de FromSoftware, sont intégrés dans ce monde. La traversée – Galopez au vent à travers l’Entre-terre sur votre Destrier Spectral et lancez-vous dans les combats, même à cheval.

– Galopez au vent à travers l’Entre-terre sur votre Destrier Spectral et lancez-vous dans les combats, même à cheval. Les combats – Les joueurs peuvent ont à disposition une variété d’options de combat de base ou avancées à travers un certain nombre de types d’armes et de disciplines magiques.

– Les joueurs peuvent ont à disposition une variété d’options de combat de base ou avancées à travers un certain nombre de types d’armes et de disciplines magiques. Le multijoueur – Faites équipe avec des amis et aidez d’autres Sans-éclats à abattre de puissants ennemis grâce au multijoueur coopératif.

L’aventure et le danger attendent tous les Sans-éclats qui oseront entrer dans l’Entre-terre et qui tenteront de se revendiquer Seigneur d’Elden à partir du 25 février 2022, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou PC via STEAM.

Précommandez ELDEN RING dès aujourd’hui pour avoir accès aux articles suivants :

Guide d’aventure numérique, contenant des informations utiles pour aider les joueurs à entrer dans l’Entre-Terre.

Emote bonus* « L’anneau » – Recevez une émote au début du jeu. *L’émote peut également être obtenue dans le jeu.

Les versions suivantes d’ELDEN RING ont également été annoncées aujourd’hui :

Launch Edition (exclusif à la région EMEA)

Jeu physique ELDEN RING (disque sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One, code dans une boîte sur PC)

(disque sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One, code dans une boîte sur PC) Affiche

Lithographies, autocollants et patch tissé

Digital Deluxe Edition (disponible en numérique sur les stores PlayStation, Xbox et STEAM)

Jeu ELDEN RING

RING Artbook numérique et bande originale

Édition Collector (Disponible chez les revendeurs participants sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox SeriesX, Xbox One et PC)

Jeu physique ELDEN RING (sauf pour PC, ce sera un code dans une boîte)

(sauf pour PC, ce sera un code dans une boîte) Statue de 23cm de Malenia – Lame de Miquella

Boîtier SteelBook exclusif avec le Cercle d’Elden

Livre d’art rigide de 40 pages

Bande sonore numérique

Affiche, lithographies, autocollants et patch tissés, inclus dans l’édition de lancement – exclusif à la région EMEA

Premium Collector’s Edition (Exclusif au BANDAI NAMCO Entertainment Europe store sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC)