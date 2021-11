Gate is Green : le Fanfest EVE Online revient en 2022 !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le célèbre EVE Fanfest est de retour ! Ce grand rassemblement communautaire organisé par CCP Games se tiendra dans la capitale islandaise, du 5 au 8 mai 2022. Il s’agit du premier événement physique consacré au MMO galactique bac à sable EVE Online depuis le EVE Invasion World Tour, en 2019. EVE Fanfest 2022 opère un véritable retour aux sources : il se déroulera au sein de l’emblématique Laugardalshöll Sport Center, théâtre de nombreux Fanfests de référence mais aussi des Mid-Season Invitational et Championship de League of Legends. Les billets Early Bird sont disponibles dès maintenant au prix de 150 dollars, jusqu’à épuisement. Ensuite, les tickets d’entrée standards seront vendus 295 dollars.

Depuis 2004, EVE Fanfest réunit les fans d’EVE Online venus du monde entier pour leur permettre de mettre un visage sur les noms de leurs pairs, de leurs rivaux mais aussi de l’équipe de développeurs et développeuses qui donnent vie à New Eden depuis plus de 18 ans. En 2022, CCP souhaite une fois de plus rassembler ses joueurs pendant quatre jours autour de conférences, tables rondes, soirées et happenings communautaires centrés sur son gigantesque univers, arpenté par plus de 24 millions de joueurs depuis son lancement.

CCP travaille en collaboration étroite avec les autorités locales, et prendra toutes les mesures qui s’imposent contre le COVID-19. Pour participer à l’événement, une preuve de vaccination est requise. CCP suit de très près toute l’actualité autour de la pandémie, et fournira des recommandations conformes aux directives nationales islandaises à mesure que l’événement se rapprochera.

« Le Fanfest est enfin de retour à la maison, et nous sommes déterminés à saisir cette opportunité de réunir notre communauté autour de l’univers EVE Online » confie le Creative Director d’EVE Online, Bergur Finnbogason. « Près de deux ans se sont écoulés depuis Invasion World Tour. Se retrouver en personne après tout ce temps s’annonce comme une expérience incroyable, complètement différente. La vaccination progresse, en Islande comme dans le monde entier, et nous sommes impatients de retrouver notre communauté en toute sécurité. The gate is green ! »

EVE Fanfest 2022, c’est :

Des présentations, des tables rondes, des sessions de réseautage, des cérémonies ainsi qu’un tournoi spécial organisé par CCP.

Le plus gros pub crawl de Reykjavik, et des cocktails pour rencontrer ses amis et ennemis virtuels.

Des diners d’Alliance et de Corporations pour célébrer sa flotte

Une fête légendaire, sur le toit du monde

La présence du Youtubeur star Scott Manley

Les participants peuvent consulter le programme complet de l’événement et toutes les informations importantes à cette adresse.

Les billets sont disponibles dès à présent sur Eventbrite.

EVE Online est téléchargeable gratuitement sur www.eveonline.com.