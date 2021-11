Total War™: WARHAMMER® III : date de sortie, partenariat avec le Xbox Game Pass PC et bonus offert

Partager Facebook

Total War™: WARHAMMER® III sera publié dans le monde entier le 17 février 2022, et sera disponible dès la première journée sur le Xbox Game Pass pour PC.

Préparez-vous à piller, festoyer et faire la guerre grâce à cette bande-annonce d’Ogre Kingdoms :

« C’est génial de révéler enfin la date de sortie de cet épique troisième opus de la série, » s’enthousiasme Rob Bartholomew, chef de produit. « En plus, le partenariat avec le Xbox Game Pass nous permet de présenter les Puissances de la Ruine au plus grand nombre de joueurs. Puissent-ils tous servir dans leur étreinte glorieuse. »

Le pack de races Ogre Kingdoms est aussi annoncé comme bonus offert aux acquéreurs de la première heure pour le jeu à paraître. Tout joueur qui précommande Total War™: WARHAMMER® III ou achète le jeu dans la semaine suivant la sortie accédera gratuitement au contenu supplémentaire*.

Ce pack de races introduit dans la campagne les Royaumes Ogres et leurs deux Seigneurs légendaires, Graissus Dent d’Or et Skrag le Désosseur, permettant ainsi aux joueurs de mener une armée de guerriers colossaux et de bêtes primales à la recherche de butin, d’or et de viande pour leurs panses insatiables.

En combat, ces brutes excellent dans le bombardement de leurs ennemis avec des attaques à distance avant de dévaler dans les rangs adverses brisés grâce à la charge irrésistible de leur cavalerie monstrueuse. Durant leur campagne, ils mènent une guerre sanglante à partir de leurs camps nomades situés au cœur des Montagnes des Larmes, toujours prêts à accepter des contrats lucratifs et à ajouter de Grands Noms à leurs titres.