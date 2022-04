Demon Slayer – KNY- The Hinokami Chronicles : Nouveaux personnages et sortie sur Nintendo Switch

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, accueillera dès cet été un nouveau pack de personnage.

Uzui Tengen sera le premier à intégrer le Pack de personnages supplémentaires pour The Hinokami Chronicles.

Ce pack de personnages supplémentaires représente une série de contenus payants, à télécharger, comprenant plusieurs nouveaux personnages qui pourront être utilisés dans le mode Versus de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Prévue pour cet été, la première mise à jour contiendra Uzui Tengen, le pilier du son de l’Armée des pourfendeurs au cœur du féroce combat engagé contre les démons dans la série Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba : le Quartier des plaisirs.

Six autres personnages figurant dans la série Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba : le Quartier des plaisirs seront aussi disponibles à la vente lors de mises à jour périodiques :

Nezuko (Forme démoniaque avancée)

Tanjirô (Quartier des plaisirs)

Zen’itsu (Quartier des plaisirs)

Inosuke (Quartier des plaisirs)

Daki

Gyûtarô

Ne manquez pas les prochaines informations sur ce DLC que nous dévoilerons dans les mois à venir !

Les précommandes numériques pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sont disponibles dès maintenant sur le Nintendo eShop ! Cette édition contient les éléments suivants :

Le jeu complet

5 uniformes d’été de l’académie Kimetsu (Kamado Tanjirô, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Tomioka Giyû)

3 tenues du Domaine des Papillons (Kamado Tanjirô, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke)

1 clé pour débloquer le personnage de l’académie Kimetsu (Kamado Tanjirô)

16 000 points Kimetsu

Toute précommande de l’édition numérique donnera également droit à 3 clés de déblocage de personnages bonus pour Académie Kimetsu Nezuko, Académie Kimetsu Zen’itsu et Académie Kimetsu Inosuke dans le cadre d’une version de lancement à durée limitée disponible jusqu’à deux semaines suivant la date de sortie du jeu.

Notez que les 5 uniformes d’été de l’académie Kimetsu, les 3 tenues de Domaine des Papillons et les 16 000 points Kimetsu indiqués ci-dessus feront partie de l’édition physique standard sur Nintendo Switch.