« Les Ravissantes », le nouveau roman de Romain Puértolas.

Avec Les Ravissantes, Romain Puértolas délaisse la dimension loufoque de ses précédents romans pour nous plonger en plein mystère. Inspiré par plusieurs faits divers qui se sont déroulés pour la plupart aux États-Unis, son récit nous emmène au cœur d’une petite ville américaine où une communauté christique est accusée de l’enlèvement d’ados.

On est en 1976 dans la petite ville de Saint-Sauveur en Arizona. La disparition, sans mobile apparent, de trois adolescents Nick, Jessica et Elliot agite la population. Tandis que le shérif Liam Golden met tout en œuvre pour résoudre l’affaire, les mères des disparus accusent une communauté de marginaux qui s’est installée un an plus tôt dans les parages. Leur gourou, Emilio Ortega, prétend être le Messie. Il prédit un déluge imminent auquel seuls ceux qui ont rejoint la communauté survivront. Et pendant ce temps, des phénomènes paranormaux surviennent sous la forme d’étranges lumières apparaissant les nuits sans lune. Autant dire que la tension entre les deux camps. Sera vite à son comble ! Cette secte est-elle la coupable ou le bouc-émissaires ? À qui donner tort ou raison ? Comment démêler le vrai du faux ? Distillant le doute, Romain Puertolas entraîne le lecteur dans une enquête où événements réels et imaginaires se confondent pour mieux le perdre. Rythmé, écrit d’une plume alerte et avec le souci des détails, habilement construit et mystérieux à souhait, l’ouvrage est paru aux éditions Albin Michel.