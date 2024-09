Deux nouveaux reptiles d’enfer dans le DLC Radical Reptiles

Partager Facebook

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le beat’em up néo-rétro aux millions d’exemplaires vendus sous licence Paramount Consumer Products, s’offre deux nouveaux personnages jouables ! Les deux reptiles audacieux débarquent dans le DLC Radical Reptiles, disponible aujourd’hui au prix de 3,99 € sur PC, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games annoncent également l’arrivée d’une mise à jour gratuite, sur les mêmes supports, pour accompagner ce contenu additionnel.

C’est un nouveau duo de choc qui entre dans la mêlée : fidèle allié des Tortues, Mondo Gecko est un skater radical qui utilise sa planche pour virevolter et enchaîner les combos puissants sur ses adversaires. Mona Lisa, étudiante en physique transformée en reptile vaurien, utilise ses décoctions chimiques en guise de projectiles. Mondo Gecko et Mona Lisa sont tous les deux apparus d’abord dans la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles de 1987 (qui a inspiré Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), avant de faire leurs grands débuts en tant que personnages jouables avec Radical Reptiles. Des retrouvailles très attendues entre mutants !

En parallèle de ce nouveau contenu, une mise à jour gratuite est déployée pour tous les possesseurs du jeu original. Elle ajoute un mode Remix pour la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : différents artistes de la scène chiptune, mais pas seulement, se sont attelés à la tâche de remixer les pistes originales du jeu. C’est un tout nouveau souffle qui porte désormais les tortues et leurs alliés sur le champ de bataille !

Remixer en chef : Sean Bialo

Remixers invités Anamanaguchi – Panic In The Sky! Button Masher – Rumble In The Zoo Jake Kaufman – It Won’t Fly! Keiji Yamagishi – The Lost Archenemies Tomoya Tomita – A Few Screws Loose



Le lancement de Radical Reptiles s’accompagne d’un grand nombre de réductions succulentes, qui permettent aux amateurs et amatrices de pizzas de se délecter du jeu original, mais pas seulement :

Disponible aujourd’hui sur Steam

Ultimate Edition: TMNT: Shredder’s Revenge + DLC Dimension Shellshock + DLC Radical Reptiles 32,90 € (réduction permanente de 11 %)

TMNT: Shredder’s Revenge + DLC Dimension Shellshock + DLC Radical Reptiles Soundtrack Edition : Shredder’s Revenge + Bande originale + Radical Remixes 38,23 € (réduction permanente de 15 %)

Shredder’s Revenge + Bande originale + Radical Remixes

Disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox