Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude : son amour de jeunesse.

Ce superbe drame romanesque sur fond de musique classique est magnifiquement interprété par François Civil et Nadia Tereszkiewicz. Hippolyte Girardot en agent et Charlotte Rampling en artiste virtuose en fin de carrière sont impeccables. Le réalisateur de « Trois souvenirs de ma jeunesse » sonde avec finesse les questions d’héritage, de paternité, de peur des responsabilités, d’amours ratées ou encore de fuite.

Deux pianos

Un film de Arnaud Desplechin

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot, Alba Gaïa Bellugi, Anne Kessler

Distributeur : Xenix

Durée : 1h55

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 15 octobre 2025