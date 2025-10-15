« Deux pianos » au cinéma !

Alexia Cerutti 15 octobre 2025 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude : son amour de jeunesse.

Ce superbe drame romanesque sur fond de musique classique est magnifiquement interprété par François Civil et Nadia Tereszkiewicz. Hippolyte Girardot en agent et Charlotte Rampling en artiste virtuose en fin de carrière sont impeccables. Le réalisateur de « Trois souvenirs de ma jeunesse » sonde avec finesse les questions d’héritage, de paternité, de peur des responsabilités, d’amours ratées ou encore de fuite.

Deux pianos

Un film de Arnaud Desplechin

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling, Hippolyte Girardot, Alba Gaïa Bellugi, Anne Kessler

Distributeur : Xenix

Durée : 1h55

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 15 octobre 2025

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

L’incendiaire : un roman sur les lanceurs d’alerte

C’est sur l’incendie de l’usine de produits chimiques Alcantor en 2008, en périphérie de Trouvise, …

Le Tourment fait son retour et promet de glacer le sang de tous les joueurs dans la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 6

De nouvelles armes et de nouvelles cartes multijoueur sont à découvrir, ainsi qu’une variante sinistre …

Prenez garde, une mascarade hantée commence avec la saison 19 d’Overwatch 2

Enfilez un masque et mêlez-vous à l’effroyable magie d’Halloween avec des mises à jour du …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025