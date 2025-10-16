La nouvelle fonctionnalité «Image vers vidéo» de Google Gemini désormais disponible en Suisse

Partager Facebook

Google déploie dès aujourd’hui en Suisse une nouvelle fonctionnalité de Gemini permettant de convertir une image en vidéo. Basée sur le modèle Veo 3, cette technologie vidéo utilisant l’IA permet de créer de courtes vidéos dynamiques de huit secondes, avec une bande-son, à partir d’une seule image. Elle est désormais disponible pour les utilisatrices et utilisateurs de Google AI Pro et Ultra.

L’outil de création vidéo Veo 3, présenté par Google à l’été 2025, fait l’objet d’une mise à niveau. Jusqu’à présent, Veo 3 permettait de créer de courtes vidéos à partir de saisies de texte. Désormais, les utilisatrices et utilisateurs de Veo ont également la possibilité de télécharger des photos et de leur donner vie grâce à l’IA. Le résultat: de courtes vidéos de huit secondes en 720p ou 1080p, avec une bande-son, générées sur la base de l’image de départ et des instructions données par l’utilisatrice ou l’utilisateur.

Pour transformer des photos en vidéos, il suffit de sélectionner l’option «Vidéos» dans le menu d’outils de la boîte de saisie de Google Gemini, puis d’importer une image. L’utilisatrice ou l’utilisateur peut ensuite décrire la scène souhaitée par un texte et même ajouter des instructions audio. En quelques minutes, Veo 3 transforme l’image téléchargée en une vidéo dynamique. Il est ainsi possible, par exemple, d’animer des objets du quotidien, de donner vie à des dessins ou encore d’apporter du mouvement à des scènes de nature. La vidéo finale peut ensuite être téléchargée et partagée avec des amis.

La fonction «Image vers vidéo» est disponible pour les abonnées et abonnés de Google AI Pro et Ultra et peut être testée sur gemini.google.com. Ces mêmes fonctionnalités sont également proposées dans Flow, l’outil de création de films par IA de Google.

Sécurité et transparence

Toutes les vidéos générées contiennent un filigrane visible indiquant qu’il s’agit d’un contenu généré par l’IA, ainsi qu’un filigrane numérique invisible SynthID.



