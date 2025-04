Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pansy est rongée par la douleur physique et mentale et son rapport au monde ne passe que la par colère et la confrontation. Son mari Curtley ne sait plus comment la gérer, tandis que son fils Moses vit dans son propre monde. Seule sa sœur, Chantal, la comprend et peut l’aider.

Immense cinéaste, Mike Leigh revient avec un drame familial où il livre le portrait de deux sœurs aux caractères diamétralement opposés. Il plonge surtout dans la psyché tourmentée de Pansy (Marianne Jean-Baptiste déjà vue dans « Secrets et mensonges »), écorchée vive, revêche, irascible maniaque, piégée par les blessures du passé et enfermée dans sa solitude. Quand la carapace se fend, les larmes et la douleur jaillissent. Et c’est bouleversant. Le britannique signe un film grave et désarçonnant sur la complexité humaine et les âmes en souffrance. On en ressort essoré !

Deux soeurs

Un film de Mike Leigh

Avec Marianne Jean-Baptiste, David Webber, Michele Austin

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 1h37

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 23 avril 2025