Partager Facebook

Twitter

Pinterest

A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif : participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.

Cette comédie dramatique et sociale aborde le quotidien des femmes ayant une addiction à l’alcool dans un centre de désintoxication. On assiste à la lutte qu’elles livrent pour s’en sortir et remonter la pente. Le film comporte une bonne dose d’humour, de fantaisie, d’espoir et de solidarité, sans toutefois éluder la noirceur du sujet. Mention spéciale pour Valérie Bonneton qui trouve dans ce film un de ses meilleurs rôles.

Des jours meilleurs

Un film de Elsa Bennett, Hippolyte Dard

Distributeur : Pathé Distribution

Avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac

Durée : 1h44

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 23 avril 2025