EA SPORTS et David Beckham s’associent pour récolter des fonds pour l’UNICEF

En partenariat avec EA SPORTS, David Beckham a collaboré avec l’artiste Reuben Dangoor pour le design d’un maillot FIFA Ultimate Team exclusif – qui sera disponible dans FIFA 22 pour les joueurs qui auront regardé l’événement Twitch Rivals: eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22

EA SPORTS fera également un don à l’UNICEF pour soutenir les enfants vulnérables du monde entier

Twitch Rivals: eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22 revient le 30 septembre – un événement FIFA 22 en ligne intégrant de nombreuses célébrités dont tous les bénéfices seront reversés à l’UNICEF

Le eSoccer Aid for UNICEF, un tournoi en ligne FIFA 22, sera de retour pour sa deuxième année le 30 septembre dont tous les bénéfices seront reversés à l’UNICEF. Hébergé en partenariat avec Twitch, Twitch Rivals: eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22 verra des footballeurs, des célébrités, des créateurs de contenus et des joueurs compétitifs s’affronter dans un tournoi 2v2 à la veille du lancement mondial de FIFA 22. L’émission sera visionnable sur Twitch et les participants seront annoncés à l’approche de l’événement.

Le jeu de football virtuel suivra Soccer Aid for UNICEF 2021, le plus grand match de football de célébrités au monde, qui aura lieu au stade Etihad de Manchester le samedi 4 septembre et sera diffusé en direct sur ITV et STV.

Dans le cadre de ce partenariat, EA fera un don à l’UNICEF, dont le travail a transformé la vie de millions d’enfants dans le monde. Cette donation s’inscrit dans un programme plus large mis en place par EA SPORTS™ cette année qui vise à soutenir les actions de l’UNICEF pour permettre à tous les enfants de bénéficier des mêmes opportunités.

David Beckham, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, déclare : « Jouer pour l’Angleterre est l’une de mes plus grandes réussites et c’est fou de penser que mes débuts remontent déjà il y a 25 ans. Cela a été formidable de travailler avec EA SPORTS et Reuben pour co-concevoir un maillot FIFA Ultimate Team pour célébrer ce moment et collecter des fonds essentiels pour l’UNICEF. »

Cela fait exactement 25 ans que Beckham a fait ses débuts sous le maillot de l’Angleterre face à la Moldavie et pour poursuivre son partenariat avec EA SPORTS, David Beckham a co-designé un maillot spécial FIFA Ultimate Team, rendant hommage à ce moment-clé de sa carrière.

Le maillot FUT exclusif a été conçu avec l’artiste Reuben Dangoor et sera disponible dans FIFA 22 dans le monde entier uniquement via Twitch Rival : eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22. Les joueurs de FIFA 22 auront la possibilité de débloquer et d’avoir accès au maillot en visionnant l’événement sur Twitch.*

L’artiste Reuben Dangoor a ajouté : “Cela fut un véritable honneur de travailler avec une véritable icône du football anglais et de participer à la conception de ce maillot. Nous avons voulu célébrer son amour de l’équipe nationale en mettant en avant les trois lions sur le maillot et il était également important d’effectuer un rappel au numéro 7, en hommage au numéro de maillot qui est devenu synonyme de David. Nous sommes extrêmement fiers du rendu final.”

David Jackson, VP of EA SPORTS FIFA Brand, commente : “Nous avons pour but de réunir le monde entier à travers le jeu et nous sommes ravis du retour d’eSoccer Aid for l’UNICEF cette année encore pour aider à soutenir une initiative si importante. De plus, l’eSoccer Aid for l’UNICEF va constituer un excellent moyen pour permettre à nos joueurs de s’entraîner tout en récoltant des fonds. FIFA 22 est Powered by Football, et alors que nous continuons à travailler avec l’un des footballeurs les plus décorés que l’Angleterre ait jamais connu en David Beckham, nous nous engageons à le faire de manière significative et puissante grâce à notre soutien à l’UNICEF. Nous espérons que nos joueurs apprécieront le tournoi et seront emballés par ce maillot FUT exclusif autant que nous tous ! »

Robbie WIlliams, Ambassadeur pour le Royaume-Uni de l’UNICEF et Co-Fondateur de Soccer Aid for UNICEF, indique : “Nous sommes ravis de continuer à travailler avec EA SPORTS. Ce fut un plaisir de s’associer dans le cadre du tout premier eSoccer Aid for UNICEF l’an dernier et nous étions très heureux de voir que la communauté FIFA s’était ralliée à la cause et nous avait aidé à récolter des fonds. Cette année, nous envisageons un événement encore meilleur et encore plus important, avec les spectateurs qui seront en mesure de débloquer le nouveau maillot FUT spécial de l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps David Beckham – et nous espérons que la Team England pourra remporter la compétition cette année également !”.

Shane Horgan, Director of Strategic Development, Soccer Aid Productions, dit : “L’eSoccer Aid for UNICEF a été un reel succès l’année dernière et nous sommes donc ravis de travailler de nouveau avec EA SPORTS, pour FIFA 22. Nous sommes extrêmement reconnaissants des récoltés en 2020 et de la donation qu’EA SPORTS a déjà effectuée cette année. »

Les joueurs de FIFA à travers le monde auront l’occasion de jouer en tant que David Beckham lors de la sortie de FIFA 22. Pour la troisième année consécutive, un équipe Soccer Aid World XI FC sera disponible dans le jeu avec Beckham qui rejoint l’effectif de stars.

Les joueurs suivants constituent l’équipe Soccer Aid World XI FC :

Gardiens de but : Peter Schmeichel, Edwin van der Sar and Jens Lehmann.

Défenseurs : Marcel Desailly, Franco Baresi, Sol Campbell, Ashley Cole, Roberto Carlos and Fabio Cannavaro.

Milieux de terrain : Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Paul Scholes, Joe Cole, David Ginola, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthäus, Claude Makélélé, David Beckham and Michael Essien.

Attaquants : Gianfranco Zola, Diego Maradona, Alan Shearer, Ian Rush, Henrik Larsson, Kenny Dalglish, John Barnes, Hernán Crespo, Robbie Keane, Alessandro Del Piero, Eric Cantona, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Michael Owen, Patrick Kluivert and Pelé.

L’équipe Soccer Aid World XI FC sera jouable dans le mode Coup d’Envoi au sein de FIFA 22 et comportera certains des plus grands noms à avoir pris part aux matchs de football de l’organisation caritative.

Robbie Williams conclut : “Nous cherchons toujours à diffuser notre message auprès de nouvelles audiences. C’était incroyable de voir le Soccer Aid World XI FC dans FIFA lors des deux dernières éditions du jeu. Je suis aux anges que David Beckham ait rejoint l’équipe et j’espère que les fans de FIFA prendront autant de plaisir à jouer avec eux. Je suis impatient à l’idée d’avoir le jeu entre les mains !”

FIFA 22 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et sera disponible dans le monde entier dès le 1er octobre 2021 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ et Steam, Stadia, PlayStation®4 et Xbox® One. L’édition FIFA 22 Legacy Edition sera disponible sur Nintendo Switch™.

