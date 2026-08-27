Devolver Digital prépare le plus grand jeu de l’histoire, Volvy’s Adventure: Reslimed

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Devolver Digital et le studio Doinksoft annoncent l’arrivée du jeu d’action plateforme très attendu, Volvy’s Adventure: Reslimed, pour le 19 novembre prochain sur PC. Les fans de jeux vidéo et de bon goût peuvent d’ores et déjà le précommander sur Steam tout en profitant de 25 % de réduction sur le prix de base de 4,99 €.

Les quatre mondes de cette aventure rocambolesque sont remplis d’ennemis coriaces, de boss menaçants et d’oignons délicieux à collecter à l’aide de la célèbre main gigantesque de Volvy. Une paluche démesurée qui lui permet aussi de survoler les gouffres immenses, de glisser le long des rails, de foncer dans les airs et de creuser profondément sous la terre. Quand les choses se compliquent, devenir plus fort est une obligation : ramassez suffisamment d’oignons pour transformer Volvy en Swolvy, sa version musculeuse et encore plus puissante qui vous permet de renverser absolument tout ce qui se dresse en travers de votre chemin.

Attention, il y a aussi une histoire ! Un groupe de sorciers a enlevé les amis de Volvy tout en répandant une mystérieuse substance gluante à travers le monde. Il va sans dire que notre élégant héros ne peut pas laisser faire ça. Parcourez les quatre mondes, battez les sorciers, sauvez vos amis et débarrassez-vous définitivement de ce maudit slime !

Le destin du monde est entre vos grosses mains

Toutes les mascottes du jeu vidéo peuvent courir, sauter et piétiner tout ce qui bouge pour se frayer un chemin à travers les niveaux. Volvy va encore plus loin avec son énorme mimine ! Utilisez votre fier appendice pour planer, broyer, creuser et traverser tous les ennemis, obstacles et autres passages secrets qui se présentent à vous.

Nouveau slime, nouvelles couleurs

Chaque pixel du Volvy’s Adventure originel et de ses précédentes rééditions a été minutieusement redessiné, repensé et agrémenté de couleurs éclatantes par les membres initiaux de l’équipe de développement, qui sont enfin sortis de prison.

Plus de contenus inédits, moins d’avertissements sanitaires

Entre chaque niveau, profitez de mini-jeux entièrement révisés qui n’encouragent plus les enfants à fumer des cigarettes.