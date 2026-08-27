Arizona Sunshine dévoile un nouveau trailer de gameplay

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Vertigo Games vient de dévoiler un tout nouveau trailer de gameplay pour Arizona Sunshine, offrant aux joueurs un aperçu plus détaillé du prochain jeu de tir à la troisième personne où les joueurs doivent affronter des hordes de zombies. Présentée par Sky Soleil, la voix de Sunny, cette vidéo met en avant tout le chaos du mode coopératif, le multijoueur local en écran partagé ainsi que chien Buddy, lui aussi jouable. En plus de cette nouvelle présentation du gameplay, Vertigo Games lance un nouveau défi communautaire, donnant aux joueurs la possibilité de débloquer ensemble des récompenses gratuites en jeu.

Découvrez Sunny, Buddy, et l’apocalypse

Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, Sky Soleil présente Sunny, le survivant au sens de l’humour bien affûté au cœur d’Arizona Sunshine. Après avoir passé beaucoup trop de temps seul dans le désert de l’Arizona, Sunny s’aventure à travers les terres désolées infestées de zombies, armé de ses fusils, son instinct de survie et accompagné de son fidèle compagnon à quatre pattes, Buddy.

Ce trailer met en avant la nouvelle vue à la troisième personne du jeu, alors que Sunny affronte des hordes de « Freds », le nom qu’il donne aux morts-vivants qui arpentent les terres désolées de l’Arizona. Au programme : fusillades explosives, combats au corps à corps et cet humour noir emblématique de la série.

Venez avec un ami, venez avec Buddy.

La survie est toujours plus agréable à plusieurs. Arizona Sunshine propose un mode multijoueur chaotique à deux joueurs, en coopération en ligne comme en écran partagé en local. En multijoueur, les joueurs peuvent également prendre le contrôle de Buddy, le fidèle compagnon à quatre pattes de Sunny, et découvrir l’apocalypse sous un tout nouvel angle. Il devra aider Sunny, dénicher des secrets et s’attaquer aux Freds se dressant sur leur chemin.

Toute apocalypse mérite un bon toutou.

Défi communautaire d’Arizona Sunshine

À l’occasion de cette nouvelle vidéo, Vertigo Games lance un défi communautaire ! Les joueurs auront simplement à ajouter ensemble le jeu à leur liste de souhaits et débloquer quatre skins gratuits.

Le défi comporte quatre paliers, chacun permettant de débloquer un nouveau skin pour l’ensemble de la communauté. La première récompense est une tenue d’unité canine tactique pour Sunny, tandis que les trois autres skins seront dévoilés au fur et à mesure que la communauté atteindra chaque palier.

Alors aiguisez votre machette, rechargez votre fusil à pompe et invitez vos amis… les Freds vous attendent !

Arizona Sunshine sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2 plus tard dans l’année.