Les précommandes de Call of Duty: Modern Warfare 4 sur Nintendo Switch 2 sont disponibles

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Ce week-end, les joueurs sur Nintendo Switch 2 pourront accéder à la bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 du 28 août au 1er septembre. Cette bêta sera la première bêta ouverte de Call of Duty disponible sur la console. Ce sera l’occasion pour les joueurs sur Switch 2 de découvrir le jeu avant son lancement.

Au-delà du Multijoueur et de son large choix de cartes, de modes et d’armes, les joueurs pourront découvrir la mission de campagne « Retranchés » ainsi que le mode Résurgence de Call of Duty: Warzone avec sa nouvelle carte Zodiac.

La bêta sur Switch 2 vous permettra de découvrir comment Modern Warfare 4 prend en charge les Joy-Con 2 en tant que souris, les commandes gyroscopiques, la manette Nintendo Switch 2 Pro, le HDR et le mode portable. Vous pourrez également continuer votre progression sur d’autres consoles grâce au cross-play. Les joueurs peuvent précharger la bêta dès maintenant.

« Pour la première fois depuis plus de dix ans, Call of Duty fait son retour sur une console Nintendo, et nous sommes extrêmement fiers que Digital Legends se soit associé à Infinity Ward pour concrétiser ce projet avec Modern Warfare 4. » a annoncé Xavier Carrillo-Costa, studio head de Digital Legends « Notre objectif est resté simple depuis le tout début : offrir l’expérience Call of Duty authentique sur Nintendo Switch 2. Les joueurs peuvent profiter pleinement de l’intensité, de l’authenticité et de la qualité de Modern Warfare 4 où qu’ils se trouvent, que ce soit chez eux ou en déplacement.«