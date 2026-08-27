Warhammer 40,000: Boltgun 2 sort l’artillerie lourde avec un nouveau trailer et annonce sa date de sortie

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Auroch Digital et Big Fan Games offrent une toute nouvelle bande-annonce à Warhammer 40,000: Boltgun 2 qui dévoile les premières images du principal antagoniste du jeu, Vashtorr, le démoniaque demi-dieu des inventeurs, ingénieurs, scientifiques et artisans. Auroch Digital et Big Fan ont également annoncé la date de sortie de leur titre, fixée au 14 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Warhammer 40,000 Boltgun 2 sortira également sur Nintendo Switch 2, juste après ses débuts sur les autres plateformes.

En route vers un système stellaire isolé pour enquêter sur des rapports signalant une activité accrue du Chaos, l’Ultramarine Malum Caedo et la Sœur de Bataille Nyra Veyrath se voient rapidement confrontés à la fureur de Vashtorr l’Arkifane. Demi-dieu d’une puissance incommensurable, Vashtorr réveille une immense machine démoniaque au cœur de la planète, causant une explosion dévastatrice qui détruit une bonne partie de la flotte impériale. Malum et Nyra doivent maintenant se lancer dans une course effrénée, de monde en monde, pour purger la corruption qui alimente la machination diabolique de Vashtorr dans le mince espoir de réussir à renvoyer le demi-dieu dans le Warp.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 commence là où le Boltgun original s’est arrêté, offrant aux fans une nouvelle dose d’action frénétique et impitoyable, ainsi qu’un vaste choix d’armes dévastatrices. Affrontez des adversaires emblématiques tels que les malicieux Nurglings et les Cultistes du Chaos, mais aussi des ennemis totalement inédits. Les féroces Sanguinaires et leurs Juggernauts assoiffés de sang ne sont que la première étape : de plus grandes terreurs vous guettent dans cette guerre sans fin menée par l’Empereur.