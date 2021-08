Diablo II: Resurrected annonce sa bêta ouverte

Partager Facebook

Un week-end d’accès anticipé aura lieu à partir du 13 août

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui les détails et le programme de la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected.

Week-end d’accès anticipé – le 13 août à 19h00, heure de Paris – Les fans qui ont préacheté Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 auront accès au jeu en avant-première pendant cette période.

Les fans qui ont préacheté Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 auront accès au jeu en avant-première pendant cette période. Week-end de bêta ouverte publique – le 20 août à 19h00, heure de Paris – Pendant cette période, tous les joueurs pourront découvrir la bêta de Diablo II: Resurrected en téléchargeant le jeu sur PC, Xbox ou PlayStation au cours du week-end. Les joueurs pourront tester la progression inter-plateformes.

Les deux phases de la bêta ouverte proposeront deux classes supplémentaires à incarner. Le vertueux paladin dans son armure complète, et le féroce druide métamorphe seront jouables aux côtés du barbare, de l’amazone et de la sorcière. De plus, la bêta ouverte inclura des parties en ligne multijoueur permettant à des groupes composés de huit joueurs maximum de partir affronter ensemble les forces infernales, ou de s’affronter en duel.

Même si la bêta ouverte se limite aux deux premiers actes du jeu, aucune limite de niveau ne sera appliquée, et les joueurs pourront donc gagner autant de niveaux qu’ils le souhaitent et tester toutes les configurations possibles pour leur personnage jusqu’à la fin de la bêta.

Pou en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Diablo II: Resurrected.