King’s Bounty II présente la Fan Edition !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

1C Entertainment et Prime Matter sortent une édition spéciale de King’s Bounty II, la Fan Edition, qui est disponible dès maintenant en précommande.

Le successeur du RPG acclamé par la critique King’s Bounty sortira ce mois-ci. A cette occasion, cette nouvelle édition exclusive, la Fan Edition, comprendra plusieurs puzzles, un mug, un porte-clé ainsi qu’une copie du jeu.

Seulement 300 copies de cette Fan Edition seront créées. De ce fait, les joueurs devront agir rapidement afin de sécuriser leur achat avant que les stocks ne s’épuisent.

Cette nouvelle Fan Edition arrive après que les développeurs de chez 1C aient sorti le premier trailer de gameplay officiel qui propose un avant-goût de tout ce qui attendra les aventuriers qui se lanceront dans King’s Bounty II. Leur esprit, leurs compétences d’exploration et leur capacité à lever et commander une armée seront leurs meilleurs outils afin de restaurer la paix et l’ordre dans le royaume de Nostria.

Pour retrouver cette édition exclusive, rendez-vous ici : https://game-legends.com/de/specials-other?p=1&o=1&n=24&s=463 .

King’s Bounty II sortira le 24 août sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.