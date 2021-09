Dice Legacy se lance sur Nintendo Switch et PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dice Legacy est disponible dès maintenant en version numérique sur Nintendo Switch et le sera ce soir à 20h sur PC.

Les joueurs peuvent enfin plonger dans l’un des jeux les plus uniques de 2021. Un mélange original entre jeu de survie, construction de ville, rogue-like et jeu de plateau, qui montre le futur des jeux de société numériques. Ils devront construire et étendre leur colonie tout en affrontant les dangers de ce mystérieux monde circulaire dont tous les secrets restent encore à être découverts. Tous les obstacles peuvent être surmontés d’un simple lancer de dés. Quel sort le destin vous réserve-t-il ? Vous trouverez peut-être un moyen d’égaliser vos chances, voire même de manipuler les dés à votre avantage.

Retrouvez la page de Dice Legacy sur Steam : https://store.steampowered.com/app/1229460/Dice_Legacy/

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.