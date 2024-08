Partager Facebook

Après s’être attaqué à la menace populiste et à l’éco-anxiété, Tom Connan nous plonge avec « Capital rose » dans l’univers de la prostitution gay. C’est l’histoire de Paul, 24 ans. Il n’aspire qu’à acheter un appartement et à vivre paisiblement. Mais voilà, un jour il se retrouve injustement licencié pour faute grave. Complètement fauché, il devient travailleur du sexe sur les conseils de Clément, un ami. Ses revenus vont augmenter considérablement et même exploser lorsqu’il développe une activité digitale sur les réseaux, notamment sur OnlyFans où des abonnés versent chaque mois une somme pour pouvoir accéder à des photos ou vidéos hot.

Le lecteur a droit à tous les détails de l’activité d’escort: comment recruter les clients, comment se préparer à la passe, comment se protéger du HIV et des IST, les pratiques sexuelles, les drogues, etc. L’écriture est très crue. Ce roman d’apprentissage dénonce les dérives du système capitaliste où la génération Z est réduite à se rendre à la banque alimentaire ou à se prostituer, le tout sur fond d’inflation. L’auteur montre comment la précarité extrême peut conduire à l’adoption de comportements jusqu’au boutistes. La tension monte crescendo jusqu’au twist final.

Un livre brillant, percutant, radical et glaçant. Un de nos coups de cœur de cette rentrée littéraire.