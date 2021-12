Diplomacy is Not an Option démarre son Accès Anticipé le 26 janvier

Diplomacy is Not an Option est un jeu de stratégie avec un twist : il combine des éléments de city-builder, de tower defense et de RTS dans un cocktail stratégique détonant !

Les joueurs incarnent un seigneur médiéval en pleine crise de la quarantaine. Construisez votre colonie et consolidez votre économie, mais attention : des hordes d’ennemis, des essaims de monstres effrayants et une foule de paysans rebelles peuvent à tout instant perturber votre agenda. Ne perdez pas de temps avec la diplomatie, le moment est venu de leur montrer qui est aux commandes !

Les joueurs vont devoir prendre de nombreuses décisions cruciales pour assurer pérennité et prospérité à leur colonie :

Contrôlez les ressources, décidez ce qui sera récolté et comment utiliser les matières premières au mieux

Découvrez de nouvelles technologies et arbres de construction

Recrutez des unités, contrôlez leurs mouvements et décidez de la défense à adopter pour protéger les murs du château

Faites face à divers dilemmes moraux, à la bêtise humaine et à la myopie dont les conséquences peuvent être fatales

Restez du bon côté des lois de la magie pour éviter les révoltes zombie et profiter du rayon divin vaporisateur

Terminez les missions classiques et les objectifs ultimes pour assouvir votre soif de puissance

Gardez par dessus tout en tête que les lois de la physique sont intégralement retranscrites dans Diplomacy is Not an Option, pour maximiser l’immersion des joueurs et joueuses dans cette guerre médiévale. Des dizaines de milliers d’unités peuvent s’affronter en même temps à l’écran : chaque arme dispose d’une portée définie, les obus volent selon une trajectoire en arc de cercle, les flèches rebondissent sur les murs de pierre, les archers souffrent d’angles morts et les portes fermées sont tout autant des obstacles pour l’ennemi que pour vos troupes en cas de retraite.

Diplomacy is Not an Option est un jeu sans limitations artificielles. Dès le début, les joueurs reçoivent l’intégralité de l’arsenal disponible et toutes les mécaniques de jeu sont déverrouillées. Le contrôle sur la ville est total : à vous de la faire prospérer… ou périr !

Après une phase de démo riche d’enseignements et de retours, Diplomacy is Not an Option coche la case Accès Anticipé sur Steam à partir du 26 janvier 2022, avec une tonne d’améliorations et de nouveautés au programme.

Deux missions de campagne, un mode survie avec ses vagues d’ennemis ainsi que la plupart des améliorations et recherches de compétences seront notamment implémentés. Le studio Door 407 entend finaliser le mode campagne, ajouter des missions, diversifier les unités et bâtiments et améliorer l’interface d’ici la sortie finale du jeu.