Xbox Game Pass : les arrivées pour passer de bonne fêtes

ANVIL (Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Anvil est un organisme chargé d’enquêter sur les “”Chambres”, des vestiges d’anciennes civilisations extraterrestres dispersés aux quatre coins de l’univers. Incarnez un Breaker et partez à la conquête de galaxies inconnues ! Chaque galaxie est constituée d’une série de planètes aléatoires dans lesquelles vous attendent des Boss uniques et redoutables. Éradiquez la menace et ouvrez la Chambre d’une galaxie pour mettre la main sur de prodigieux pouvoirs !

Archvale (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Plongez dans un Bullet Hell doté de mécaniques de RPG pour maîtriser les armes et les capacités dont vous aurez besoin afin de venir à bout des différents ennemis qui vous attendent dans un monde en constante évolution. Il vous faudra vaincre les forces du mal pour découvrir la vérité sur Archvale.

Final Fantasy XIII-2 (Console & PC) – 2 décembre

Découvrez de nouveaux personnages dans une aventure épique, et explorez des environnements ouverts au fil de combats plus stratégiques que jamais. Il ne s’agit plus uniquement d’affronter le destin, le temps est venu de changer l’avenir et le monde !

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Faites une pause et profitez d’un défi que vous surmonterez en toute sérénité : tondre la campagne anglaise dans Lawn Mowing Simulator.

Rubber Bandits (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Rubber Bandits est un jeu de combat loufoque multijoueur où vous devrez voler et récupérer autant d’argent que vous le pourrez ! Préparez-vous à des combats hilarants à la physique étonnante avec des armes un peu folles et un casting de criminels impressionnant. Évitez les pièges mortels, débarrassez-vous de vos rivaux et fuyez la police pour commettre le braquage parfait !

Stardew Valley (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père dans Stardew Valley. Armé·e de vieux outils et de quelques pièces, vous voilà prêt·e à démarrer une nouvelle vie. Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l’abandon en foyer prospère ?

Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 2 décembre

Warhammer 40,000: Battlesector est un jeu de stratégie palpitant au tour par tour se déroulant dans l’univers du 41e millénaire. Choisissez votre camp, développez votre armée, constituez une équipe de héros puissants et luttez pour la victoire en vous appuyant sur une stratégie brillante, des compétences hors pair et un arsenal dévastateur.

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Entrez dans le marché impitoyable et compétitif du commerce d’organes. Échangez des viscères avec des gens louches. Évitez que les organes-sangsue dévorent le reste de la marchandise qui se trouve dans votre soute. Inondez les galaxies de viande. Remplissez-vous les poches. Voici Space Warlord Organ Trading Simulator : un jeu de science-fiction qui simule un marché d’horreurs corporelles étrangement fascinant.

Halo Infinite (Cloud, Console & PC) – 8 décembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Tandis que l’espoir meurt et que le sort de l’humanité est en jeu, le Major s’apprête à affronter son plus redoutable ennemi à ce jour. Enfilez l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et explorer l’immensité de l’anneau. Profitez dès aujourd’hui gratuitement de la Bêta multijoueur d’Halo Infinite et de tout le contenu de la Saison 1 : Héros de Reach : vous conserverez votre progression lors de la sortie du jeu complet, le 8 décembre.

One Piece Pirate Warriors 4 (Cloud, Console & PC) – 9 décembre

Sur le pont, pirates ! Affrontez des hordes d’ennemis aux côtés de vos fidèles alliés et profitez de l’action de One Piece dans One Piece: Pirate Warriors 4 ! Vous serez au cœur du monde de One Piece tandis que les bâtiments s’effondreront autour de vous, sous les coups balayant la fumée et la poussière sur le champ de bataille.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 décembre

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien, où votre escouade de Marines coloniaux aguerris affronte la menace Xénomorphe dans une lutte désespérée.

Among Us (Console) ID@Xbox – 14 décembre

Jouez avec 4 à 15 joueuses ou joueurs en ligne ou via Wi-Fi local et préparez votre vaisseau au décollage, mais ouvrez l’œil (et le bon) car au moins un de vos coéquipiers est en fait un imposteur farouchement déterminé à vous mettre des bâtons dans les roues et à massacrer tout le monde. Restez connectés, le jeu sera bientôt disponible dans le Xbox Cloud Gaming (en Bêta) !

Les titres qui quittent le service :