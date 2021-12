Rhesus & Memnon arrive dans A Total War Saga: TROY le 14 décembre

Partager Facebook

Le pack de faction Rhesus & Memnon envoie deux des héros les plus renommés de l’Iliade sur les champs de bataille sanglants de A Total War Saga: TROY : Rhésos, le roi thrace, et Memnon, roi d’Éthiopie. Ces personnages remarquables sont accompagnés de nouvelles mécaniques de campagne uniques, des héros et des unités aux capacités dévastatrices, ainsi que deux toutes nouvelles listes d’unités composées de 49 troupes diverses au choix.

Rhésos

Le puissant Rhésos est un commandant déterminé et implacable venu des vallées boisées de la Thrace, où vivent d’innombrables tribus guerrières et de redoutables dieux primordiaux. Ses armées fonctionnent sur des engagements puissants et rapides, des charges décisives, et ses unités combattent principalement sans bouclier, mais disposent de bons chargeurs, d’une bonne résistance aux dégâts perforants et d’un excellent moral.

Mécaniques de campagne :

Armées hôtes innombrables : Rhésos doit rechercher les différentes tribus thraces en guerre et les réunir sous une même bannière. Cela lui permettra de déverrouiller l’invocation de puissantes armées hôtes pour ravager le pays de ses éternels ennemis.

Rituels thraces : Doté d’immenses pouvoirs religieux, Rhésos se doit d’honorer les anciens cultes thraces. Ceux-ci octroient toutes sortes de bonus, notamment l’accès à des unités d’élite, des bonus de colonisation et des buffs d’armée.

Memnon

Roi guerrier, Memnon est un lointain cousin des princes Pâris et Hector, et il est à la tête des puissantes armées multiculturelles de l’Éthiopie, état vassal de l’Égypte. Il est réputé pour ses prouesses martiales rivalisant avec celles de l’intrépide Achille. Son armée est composée de guerriers rapides aux protections légères, dont les capacités leur permettent de se battre longtemps. La variété des cultures qui composent ses troupes lui offrent en sus de puissants avantages stratégiques.

Mécaniques de campagne :